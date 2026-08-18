7月一手私宅買賣僅錄731宗 急瀉逾六成 利嘉閣：結束16個月破千宗強勢｜樓市數據

首岸第4期在七月份錄得82宗登記，成為登記量最多的一手項目，登記總值達6.33億元。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，新盤按月均破千宗的強勢在連衝16個月後終見回氣，但已締造史上第二強悍的一手爆發潮，後市料整固後再緩緩回暖。綜合土地註冊處數據顯示，七月份全港共錄731宗一手私宅買賣登記，總值達157.10億元，較六月的1,923宗及287.81億元分別瀉62%及45%，當中量一舉跌破千宗水平，結束連續16個月均破千宗的史上第二強勢；相比史上最長的連環千宗強勢為介乎2001年十一月至2005年三月的41個月最長紀錄。

按地區劃分，今年七月份全港三區新盤登記量錄得全線回落，當中以新界區的跌幅最顯著，按月急挫七成半，主因月內缺乏新盤登記，結果令致七月份新界區一手私宅登記量只錄得166宗，按月瀉76%。至於，期內的買賣登記總值也相應減少67%，只錄得21.21億元。

九龍區量值皆為三區最多

九龍區方面，表現同見顯著回落，雖然期內仍然多盤齊發，惟缺乏大型焦點項目，部分以少量餘貨銷售為主。月內登記量較多的新盤為「首岸」第4期及「MIAMI QUAY」第1期，兩者分錄得82宗及51宗登記，成功推動七月份九龍區一手私宅登記奪冠，整區共錄412宗，但按月仍挫58%；月內涉及登記金額也相應大減50%，錄得69.32億元，量值皆為全港三區最多。

至於港島區在欠缺全新大盤開售下，登記量也現回氣。七月份港島區一手私宅買賣登記只錄得153宗，較六月的244宗跌37%，交投佔整體比率只有20.9%。月內買賣登記金額亦跌20%，涉資66.56億元，出現量值齊跌的收縮走勢。