藍籌屋苑業主沽貨鎖定利潤！太古城及美孚新邨兩房均錄倍賺成交｜二手市況

二手樓價走勢向上，藍籌屋苑太古城及美孚新邨均錄得業主沽貨鎖定利潤個案，帳面賺幅超過1倍。

太古城兩房減價 142 萬沽

中原地產太古城區域營業董事張光耀表示，鰂魚涌太古城8月暫錄得8宗買賣，整體市況與上月相若，節奏偏慢，平均實用呎價約17,400元。

張光耀指，分行最新促成順安閣低層B室買賣，單位實用面積約580方呎，採兩房間隔，向北，望開揚園景及罅海景。原叫價1,180萬元，放盤約2個月，最終獲用家以1,038萬元承接，呎價約17,897元，累減142萬元或約12%。