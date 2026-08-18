藍籌屋苑業主沽貨鎖定利潤！太古城及美孚新邨兩房均錄倍賺成交｜二手市況

二手樓價走勢向上，藍籌屋苑太古城及美孚新邨均錄得業主沽貨鎖定利潤個案，帳面賺幅超過1倍。
太古城兩房減價142萬沽
中原地產太古城區域營業董事張光耀表示，鰂魚涌太古城8月暫錄得8宗買賣，整體市況與上月相若，節奏偏慢，平均實用呎價約17,400元。
張光耀指，分行最新促成順安閣低層B室買賣，單位實用面積約580方呎，採兩房間隔，向北，望開揚園景及罅海景。原叫價1,180萬元，放盤約2個月，最終獲用家以1,038萬元承接，呎價約17,897元，累減142萬元或約12%。
據了解，原業主早於1999年以312萬元購入單位，持貨約27年沽售，帳面獲利726萬元，物業期內升值約2.3倍。
美孚新邨兩房560萬易手
中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平稱，荔枝角美孚新邨本月暫錄約6宗交投，平均實用呎價最新報12,047元。
馮健平表示，中原最新促成美孚新邨6期恆柏街15號中層C室成交，單位實用面積約532方呎，採兩房間隔。單位坐向東北方，望清靜內園景，以560萬元易手，呎價約10,526元。
據了解，原業主於2009年以268萬元購入上址，持貨約17年沽出，帳面賺292萬元，單位期內升值約1.1倍。資料顯示，美孚新邨位於美孚百老匯街22-24號，1968年起入伙，分為8期共有99座，提供13,115個單位。