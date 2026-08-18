上月結束連環16月破千宗強勢 一手私宅買賣8月冀反彈30%

上月發展商暫緩推出大盤應市，加上世界盃分散市場注意力，新盤按月均破千宗的強勢在連衝16個月後終見回氣。綜合土地註冊處數據顯示，7月全港錄731宗一手私宅買賣登記，總值157.1億元，較6月1,923宗及287.81億元分別挫62%及45%。利嘉閣地產分析指，新盤持續登場，展望本月登記量重展升勢，目標是反彈30%。
按地區劃分，全港三區新盤登記量錄全線回落，當中新界區跌幅最顯著，按月急挫75%，主因月內缺乏新盤登記，令7月新界區只錄166宗，期內買賣登記總值亦相應減少67%，只錄21.21億元。九龍區方面，表現按月跌58%，共錄412宗；涉及登記金額降50%，錄得69.32億元，但量值皆為全港三區最多。至於港島區僅錄153宗，較6月244宗跌37%，交投佔整體比率只有20.9%。月內買賣登記金額亦跌20%，涉資66.56億元。
首岸4月登記量稱冠
按樓盤分類，恒基地產(012)紅磡「首岸」第4期於7月錄82宗登記，成為登記量最多一手項目，登記總值6.33億元，平均每宗涉約771萬元。其次為太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展柴灣「海德園」第1期的54宗。至於上月平均每宗買賣成交價最高為路勁地產牽頭發展黃竹坑站港島南岸第1期「晉環」的5,500萬元。
9月才有望重上千宗
利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，7月一手私宅買賣登記結束連續16個月均破千宗的史上第二強勢，經歷大幅整固後，發展商於7月下旬陸續重新推盤，市場漸次回復較熱鬧市況。本月上半月所見，新盤持續登場，連同7月下旬的成交，料有助落入本月的一手私宅買賣登記量重展升勢，目標是反彈30%，上試970宗。若要突破千宗水平，仍需待9月份才有較大機會成事。