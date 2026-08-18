上月結束連環16月破千宗強勢 一手私宅買賣8月冀反彈30%

上月發展商暫緩推出大盤應市，加上世界盃分散市場注意力，新盤按月均破千宗的強勢在連衝16個月後終見回氣。綜合土地註冊處數據顯示，7月全港錄731宗一手私宅買賣登記，總值157.1億元，較6月1,923宗及287.81億元分別挫62%及45%。利嘉閣地產分析指，新盤持續登場，展望本月登記量重展升勢，目標是反彈30%。

按地區劃分，全港三區新盤登記量錄全線回落，當中新界區跌幅最顯著，按月急挫75%，主因月內缺乏新盤登記，令7月新界區只錄166宗，期內買賣登記總值亦相應減少67%，只錄21.21億元。九龍區方面，表現按月跌58%，共錄412宗；涉及登記金額降50%，錄得69.32億元，但量值皆為全港三區最多。至於港島區僅錄153宗，較6月244宗跌37%，交投佔整體比率只有20.9%。月內買賣登記金額亦跌20%，涉資66.56億元。