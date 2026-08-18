叡璟I周六首輪推售201伙 入場價529萬｜西南九龍新盤

華潤置地（海外）旗下西南九龍全新住宅項目「叡璟」第1期「叡璟I」 ，今日(18日)正式上載銷售安排，落實於周六(22日)首輪開售201伙，當中以價單形式推售180伙，以及21伙以招標形式推售。項目截至今日12時錄得逾26,000個購樓意向登記，超額認購143倍。 華潤置地(海外)銷售及市場營銷總監孔建指，首張價單提供4種付款計劃，包括90天現金付款計劃、180天現金付款計劃、360天現金付款計劃，以及建築期付款計劃。連同其他折扣優惠計算，買家選用「90天現金付款計劃」可享最高16%折扣優惠。此外，如屬華潤內部員工可享額外1%折扣優惠；而曾購入啟德「澐璟」的買家，亦可享額外1%折扣優惠。

以價單推售的180伙，涵蓋22伙一房、123伙兩房、35伙三房一套，實用面積由304至657方呎，以最高16%折扣優惠，折實售價由529.8萬至1323.6萬元，折實呎價由16,538至21,128元。最低折實售價單位為第3(3B)座5樓C室，一房(開放式廚房)戶型，實用面積304方呎，折實售價529.8萬元，折實呎價17,428元；最低呎價單位為第3(3B)座5樓F室，兩房(開放式廚房)戶型，實用面積448方呎，折實售價740.9萬元，折實呎價16,538元。

另外，以招標形式發售的21伙單位，包括10伙三房、10伙三房一套及1伙平台特色戶。 周六首輪銷售將於明日(19日)中午12時截票，分為A、B1及B2組，並為A及B組分別預留82伙及98伙。當中A組為大手組，須選購2至4伙指定單位；B1組為華潤內部員工組，最多選購1伙指定單位，B2組須選購1-2伙指定單位。 「叡璟I」由第3A座及第3B座組成，提供507伙，單位戶型涵蓋一至三房一套，另設平台及頂層特色戶，實用面積由267至680方呎；當中主打一房及兩房戶，合共佔逾六成。項目住宅停車位設於地庫1樓及2樓，提供合共491個停車位，預計關鍵日期為2028年11月25日。