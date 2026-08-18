中原城市租金回報率CRI微升至3.24% 結束9個月連跌回升｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年6月CRI回報率最新報3.24%，按月升0.02個百分點，結束9個月連跌的局面。傳統租賃旺季來臨，用家及學生搶租單位，租金升幅跑贏同期樓價，推動回報率止跌回升。暑假旺市，租金繼續創歷史新高，惟樓價開始出現高位整固，升幅減慢，料短期租金升幅稍為大於樓價，第三季回報率望企穩3.25%上下水平。
暑假租務旺季 回報率與按息趨持平
2026年6月H按息維持3.25%，同期租金回報率較H按息低0.01厘，連續3個月扭轉了供平過租的情況。美國聯儲局已連續5次會議按兵不動，料第三季利率繼續維持不變，相信H按息將續企穩3.25%。而第三季正值暑假租務高峰期，回報率輕微回升，與按息將再度趨向持平。大型銀行首3年至5年定息按揭利率為2.73%，相較下回報率較定息高0.51厘，供平過租現象仍未變。
6月份CRI_Mass回報率報3.38%，按月升0.02個百分點。CRI(中小型單位)回報率報3.34%，按月升0.02個百分點。CRI_Mass回報率及CRI(中小型單位)回報率齊結束10個月連跌回升。CRI(大型單位)回報率報2.73%，按月升0.03個百分點，終止2個月連跌。
四區二升一跌一持平
四區方面，二升一跌一持平。新界東CRI_Mass回報率報3.38%，按月升0.06個百分點，終止4個月連跌。港島CRI_Mass回報率報3.36%，按月升0.03個百分點。新界西CRI_Mass回報率報3.43%，按月無升跌。九龍CRI_Mass回報率報3.35%，按月跌0.01個百分點。
50.3%成份屋苑供平過租
在143個成份屋苑中，2026年6月份租金回報高於H按息(3.25%)的屋苑有72個，較5月份減少2個，即50.3%屋苑供平過租，其中租金回報達4厘或以上的有8個，分別為美景花園4.57%，荃威花園4.45%，黃埔新村4.34%，南豐新村4.22%，富豪花園4.14%，大埔中心4.04%，嘉薈軒4.01%，翠怡花園4.00%。
主要屋苑回報方面，康怡花園3.56%，杏花村3.34%，海怡半島3.27%，太古城3.27%，美孚新村3.97%，麗港城3.56%，黃埔花園3.44%，新都城3.22%，沙田第一城3.68%，太湖花園3.57%，迎海3.17%，名城3.16%，嘉湖山莊3.47%，尚悅3.44%，映灣園3.22%，Yoho Town3.09%。