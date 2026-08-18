中原城市租金回報率CRI微升至3.24% 結束9個月連跌回升｜樓市數據

暑假租務旺季 回報率與按息趨持平

2026年6月H按息維持3.25%，同期租金回報率較H按息低0.01厘，連續3個月扭轉了供平過租的情況。美國聯儲局已連續5次會議按兵不動，料第三季利率繼續維持不變，相信H按息將續企穩3.25%。而第三季正值暑假租務高峰期，回報率輕微回升，與按息將再度趨向持平。大型銀行首3年至5年定息按揭利率為2.73%，相較下回報率較定息高0.51厘，供平過租現象仍未變。

6月份CRI_Mass回報率報3.38%，按月升0.02個百分點。CRI(中小型單位)回報率報3.34%，按月升0.02個百分點。CRI_Mass回報率及CRI(中小型單位)回報率齊結束10個月連跌回升。CRI(大型單位)回報率報2.73%，按月升0.03個百分點，終止2個月連跌。