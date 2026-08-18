觀塘興業中心低層全層2970萬成交 喜樂集團趁低入市作自用｜工廈市況

本港工廈市場買賣成交量回穩，根據中原(工商舖)數據顯示，今年第二季累計錄得買賣成交約804宗，按季大幅增加約28%，並創下自2022年以來的單季新高。市場交投氣氛活躍，帶動投資者及用家對後市信心，積極入市尋寶。中原(工商舖)新近成功促成一宗觀塘興業中心成交，成交價約2,970萬元，新買家為喜樂集團，將會作總部自用。 中原(工商舖)工商部董事劉重興表示，是次成交物業為觀塘興業街31號興業中心(觀塘)3樓全層，建築面積約10,847方呎，以約2,970萬元成交，平均呎價約2,738元。劉重興補充，新買家喜樂集團，早年曾參與觀塘「K系列」工廈拆售項目，對區內工廈物業相當熟悉。據了解，該集團現時正租用鄰近的怡生工業中心單位作為辦公室，而是次購入興業中心全層單位將作為其集團旗下怡信物業管理有限公司及淥境清潔服務有限公司之總部。

與該廈7年前最高成交呎價 回落逾五成 劉重興稱，興業中心坐落於觀塘傳統核心工商地段，距離港鐵觀塘站約7分鐘步程，翻查記錄，該廈最高呎價為5,860元，於2019年錄得，相較是次成交呎價約2,738元累計回落逾五成，重回2010年前後水平。劉重興指出，新買家喜樂集團對工商物業後市充滿信心，因此看準工廈價格回調時趁機入市，更可提升企業形象，而集團亦積極視察市場形勢及部署，為日後入市心儀物業作好準備，將計劃購入呎價相宜的物業作投資或自用。