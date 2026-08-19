7月資助房屋按揭登記按月減43% 創3個月新低 中原按揭：中大型居屋項目上會高峰期稍退｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原按揭研究部及土地註冊處數據，2026年7月份本港銀行共錄得2,005宗資助房屋按揭登記，較6月份的3,535宗按月大幅下降43.3%，創三個月新低；跌幅主要源自中大型居屋項目上會高峰期稍退，月內錦柏苑及裕興苑合共錄得1,333宗現樓按揭登記，對比上月朗天苑及宏緻苑高達2,847宗登記大幅減少。以首七個月累計，資助房屋按揭登記量錄得13,868宗，較2025年同期的8,730宗按年大幅增加58.9%。資助房屋按揭巿佔率方面，7月份中銀香港以47.6%的巿佔率，連續36個月蟬聯單月市佔冠軍。

居二成交 7 月僅 210 宗 料居二市場升勢相對放緩 居二市場方面，王美鳳續指，根據中原按揭研究部及房委會數字（截至2026年8月17日），2026年7月份居屋第二市場錄得210宗，較6月份的259宗跌18.9%；她解釋，由於早前市場已消化了部份居二筍盤，樓價逐步回升亦令買賣雙方出現拉鋸，6月起整體市場進入階段性調節，成交步伐放緩，令近期「白居二」入市步伐減慢；加上新一期「居屋2025」及「白居二2025」攪珠結果已在7月公佈，相信部分資助房屋買家轉趨觀望，將焦點集中於新一輪居屋，影響居二市場的交投。

中銀香港連續 3 年穩佔單月第一 恒生重返第二 王美鳳表示，根據中原按揭研究部及土地註冊處數據，2026年7月份本港銀行共錄得2,005宗資助房屋按揭登記，較6月份的3,535宗按月跌43.3%。7月份首四位銀行市佔率跌1.8個百分點至96.1%。排名方面，中銀香港錄得955宗登記，市佔率按月跌6.6個百分點至47.6%，連續3年（36個月）穩居第一；恒生銀行錄407宗登記，市佔率升3個百分點至20.3%，排名升1位至第二；滙豐銀行期內錄得384宗登記，市佔率跌0.9個百分點至19.2%，排名跌1位至第三；第四至八名分別為：交通銀行（香港）、渣打銀行、工銀亞洲、東亞銀行、大新銀行；上海商業銀行及華僑銀行香港並列第九位。

首七個月受惠於多個新項目落成並進入按揭上會期 登記量按年增 59% 中原按揭研究部資料顯示，2026年首七個月共承辦13,868宗資助房屋按揭登記，較去年同期的8,730宗按年大幅增加58.9%。受惠於上半年多個新居屋及綠置居項目落成並進入按揭上會期，帶動今年累計資助房屋按揭登記顯著增加。其中，首三位排名保持不變，第一至三名分別為中銀香港（7,234宗，市佔率52.2%）、恒生銀行（2,844宗，市佔率20.5%）、滙豐銀行（2,632宗，市佔率19%）。升幅最顯著的為交通銀行（香港），宗數按年飆升逾16倍，排名亦連跳4級，從去年第八名躍升至第四名。