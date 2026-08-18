暑假搶租潮｜西營盤半新盤呎租連環「破百」 尚逸一房高見102元創新高

暑期租賃市道熾熱，接近尾聲不少內地生加快租樓，持續推高整體租金。西營盤半新樓齡物業接連出現呎租超過100元以上租賃成交個案，最新有位於德輔道西的入伙盤尚逸，一房單位成交呎租高見102元，創下屋苑呎租紀錄。
市場消息透露，今年6月正式入伙的尚逸，本月暫錄得11宗租務成交，平均呎租約86元。其中一個低層G室，單位實用面積約236方呎，屬一房間隔，連約145方呎平台，日前以2.4萬元租出，呎租約101.7元，屬屋苑首宗呎租超過100元租賃成交。
據悉，業主於2024年以534萬元購入單位，現可享約5.4厘租金回報。
即睇西營盤尚逸租盤 (House730)
荷里活公寓單人房獲內地生3萬租入
此外，香港興業(480)位於荷李活道165號的學生宿舍項目「荷里活公寓」一個低層A室，實用面積約295方呎，單人房設計，獲內地生以3萬元租入，呎租約101.7元。
資料顯示，「荷里活公寓」總樓面面積約2.65萬方呎，提供55個單位和160個住宿位，本月正式投入營運，首輪推出3人房各宿位月租9,000元起，學生須一次過支付全年租金。
誰撐起天價租金？
內地生租翰林峰開放式戶 呎租107元創新高
中原地產西半山港島南岸分行A組高級分區營業經理周國雄表示，分行最新促成西營盤翰林峰3座中層C室租賃成交，單位實用面積約195方呎，採開放式間隔，向西南，望香港大學及山景，以月租2.09萬元租出，呎租約107.2元，創屋苑呎租歷史新高。
周國雄透露，新租客為內地生，心儀上址鄰近校園且備受同校學生歡迎，見同類優質放盤買少見少，遂不惜預繳一年租金25.08萬元承租單位。據了解，上址業主於今年3月以577萬元購入單位，配置家具後迅速租出，現可享約4.3厘租金回報。
代理指，翰林峰本月暫錄20宗租務交投，當中有3宗呎租突破100元關口，如翰林峰3座中層C室，實用面積約195方呎，屬開放式間隔，獲內地生以1.95萬元承租，呎租100元。業主今年2月以550萬元購入單位，現可享約4.3厘租金回報。
資料顯示，翰林峰位於石塘咀皇后大道西460號，鄰近港鐵香港大學站，2019年入伙，共有4座，提供645個單位。