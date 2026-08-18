暑假搶租潮｜西營盤半新盤呎租連環「破百」 尚逸一房高見102元創新高

暑期租賃市道熾熱，接近尾聲不少內地生加快租樓，持續推高整體租金。西營盤半新樓齡物業接連出現呎租超過100元以上租賃成交個案，最新有位於德輔道西的入伙盤尚逸，一房單位成交呎租高見102元，創下屋苑呎租紀錄。 市場消息透露，今年6月正式入伙的尚逸，本月暫錄得11宗租務成交，平均呎租約86元。其中一個低層G室，單位實用面積約236方呎，屬一房間隔，連約145方呎平台，日前以2.4萬元租出，呎租約101.7元，屬屋苑首宗呎租超過100元租賃成交。

荷里活公寓單人房獲內地生 3 萬租入 此外，香港興業(480)位於荷李活道165號的學生宿舍項目「荷里活公寓」一個低層A室，實用面積約295方呎，單人房設計，獲內地生以3萬元租入，呎租約101.7元。 資料顯示，「荷里活公寓」總樓面面積約2.65萬方呎，提供55個單位和160個住宿位，本月正式投入營運，首輪推出3人房各宿位月租9,000元起，學生須一次過支付全年租金。 誰撐起天價租金？

內地生租翰林峰開放式戶 呎租 107 元創新高 中原地產西半山港島南岸分行A組高級分區營業經理周國雄表示，分行最新促成西營盤翰林峰3座中層C室租賃成交，單位實用面積約195方呎，採開放式間隔，向西南，望香港大學及山景，以月租2.09萬元租出，呎租約107.2元，創屋苑呎租歷史新高。 周國雄透露，新租客為內地生，心儀上址鄰近校園且備受同校學生歡迎，見同類優質放盤買少見少，遂不惜預繳一年租金25.08萬元承租單位。據了解，上址業主於今年3月以577萬元購入單位，配置家具後迅速租出，現可享約4.3厘租金回報。