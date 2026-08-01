連方I現樓｜411呎複式一房連天台戶示範單位曝光 擁3.5米特高樓底(多圖)｜長沙灣新盤

萬科香港旗下長沙灣新盤「連方」系列銷情理想，已售出單位佔可售單位總數逾90%。最新開放「連方I」頂層特色單位「Skyline Series」複式一房連天台現樓示範單位，位於27樓及28樓C室，實用面積411方呎，連167方呎私人天台，屬一房套房設計，以3.5米特高樓底及垂直三層空間布局，於繁華鬧市中營造「空中別墅」生活格調。住戶獨享專屬的私人城市天台，飽覽最高樓層的開揚景觀及壯麗天際綫。 萬科香港市場營銷及客戶關係部主管劉淑貞表示，「連方I」僅設有6伙天台特色戶「Skyline Series」，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎411至547方呎。

是次開放的複式一房連天台特色戶，打造三層生活空間，空間層次分明。住戶經內置專屬樓梯直達私人天台，坐擁開揚城市景觀及戶外私人空間，戶型屬市場珍罕供應。 ⇊直擊 連方 I 27 樓及 28 樓 C 室 ⇊

睡房及浴室設上層 採套房設計 單位玄關配備高身貯物櫃，提供大容量的收納空間。開放式廚房採用優雅Vert Cypress墨綠色系廚櫃門，收納空間充裕。樓梯轉角處特設大面積玻璃窗，引入自然光線及戶外景致。客飯廳間隔方正實用，傢俬擺放靈活多變，提升空間運用彈性。客廳外接38方呎露台連工作平台，採用雙門設計。 睡房及浴室設於上層，屬套房設計，塑造獨立專屬空間。經內置樓梯通往專屬天台，天台配置盥洗台，方便住戶栽種植物或燒烤玩樂。 單位配備一系列著名品牌家電，包括法國皇室御用品牌De Dietrich的電磁爐、蒸焗爐、變頻洗衣及乾衣機，以及日本三菱電機冷氣機。至於浴室選用意大利品牌Catalano的面盆及座廁，德國Hansgrohe淋浴套裝及日本Panasonic浴室寶。另外，單位選用韓國Hyundai視像電子門鎖，設有高清顯示屏代替一般貓眼功能，並自帶門鈴，另設有密碼解鎖、鎖匙開啟、指紋識別、遠程開鎖、磁卡解鎖及組合開鎖六大模式。