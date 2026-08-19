內地生1.26萬租屯門NOVO LAND開放式戶 業主今年入市享4.4厘回報｜半新樓租賃

暑假接近尾聲，不少內地生加快租樓，租務市場交投依然暢旺。中原地產屯門時代廣場第一分行分區營業經理分行經理杜詩敏表示，分行新近促成屯門NOVO LAND 1A期1座高層E室租賃成交，單位實用面積約236方呎，開放式間隔。

杜詩敏指，上址業主叫租1.3萬元，最後以1.26萬元租出，呎租約53.4元。租客為一名女內地生，新學年將於嶺南大學升學，鍾情屋苑樓齡新，會所設施多元化，遂一筆過預繳全年租金承租上址，涉資15.12萬元。

據悉，業主於今年4月以341萬元買入單位，現可享約4.4厘租金回報。