樓市大漲小回 升勢未改

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，過去一年樓價由低位反彈近兩成，CCL由去年低位134.89點升至今年高位，累計升幅約20%。經過一輪明顯反彈後，近月樓價呈現反覆整固格局，早前連續兩周回落，其後重拾升勢，反映買賣雙方仍在拉鋸。買家入市態度較審慎，業主亦不願輕易減價，形成「業主不願減、買家不願追」的局面。現階段高位整固屬正常消化升幅，亦反映樓市並未出現明顯轉弱。

反映本港二手住宅樓價的中原城市領先指數(CCL)最新報161.13點，按周升0.82%，創近3年新高。樓價經歷短暫整固後重拾升勢，近期雖然升跌反覆，但整體仍處高位，加上租金升勢強勁，樓價難再插水。

一手樓成交反彈八成

二手交投淡靜，亦反映買家目前以觀望為主。中原地產傳統十大屋苑近期周末成交持續偏低，部分屋苑甚至連續數星期錄得「零成交」，二手市場氣氛未算活躍。相反，新盤市場近期氣氛有所改善，踏入8月至今錄得逾400宗成交，較上月同期大增逾八成。發展商積極推盤，亦吸引部分購買力由二手轉向一手。

租務市場則持續暢旺。中原7月份促成的租務成交創近年新高，租務客量更約為二手買家的四倍。除暑假傳統租務旺季外，亦不排除部分準買家因樓價處於高位而選擇「先租後買」。租金上升，亦令租樓與供樓成本逐步拉近，但不少屋苑仍然「供平過租」，為置業需求提供支持。