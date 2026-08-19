九龍「新盤票王」提前截票 叡璟I 周六開賣 最平529萬

華潤置地(海外)董事總經理施偉賢指，「叡璟I」周六價單推售包括22伙一房、123伙兩房及35伙三房一套，實用面積304至657方呎。扣除最高16%折扣後，折實價529.8萬至1,323.6萬元，折實呎價16,538至21,128元。至於以招標發售的21伙，包括10伙三房、10伙三房一套及1伙平台特色戶。

焦點市區大型新盤市場反應熾熱，華潤置地（海外）旗下西南九龍「叡璟I」昨公布首輪銷售安排，落實本周六發售201伙，當中價單推售180伙，另21伙以招標出售。項目暫累收逾2.6萬票，超額認購逾143倍，膺今年九龍區「新盤票王」。原定今日中午12時截票，惟發展商昨晚7時33分宣布，提前至當晚11時59分截票。

設大手組別 最多可購2至4伙

施偉賢續指，首輪銷售將分A組及B組進行，A組提供82伙，買家最多可購2至4伙，必須購入最少1伙及不多於2伙的三房單位，以及最多可購入1伙一房單位。B組提供98伙，B1組為華潤集團員工及其直系親屬，最多可購1伙指定單位，全組提供20伙；而B2組最多可購1至2伙指定單位。

華潤置地(海外)銷售及市場營銷總監孔建說，首輪入場單位為第3(3B)座5樓C室一房，實用面積304方呎，折實價529.8萬元，呎價17,428元。