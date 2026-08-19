跑馬地入伙盤「炒上炒」！三房套1265萬沽 2年內炒貴37%｜二手市況

樓市氣氛轉旺，市場持續出現短炒獲利個案。跑馬地入伙盤One Jardine's Lookout最新一個三房套以1,265萬元沽出，原業主去年入市，持貨1年帳面速賺225萬元或近22%。翻查資料，該單位對上一手業主亦持貨僅約1年轉售，當時帳面賺118萬元或近13%。若計及是次成交，單位樓價於兩年間累升343萬元或約37%。

中原地產成和道第二分行高級資深分區營業經理林美珊表示，分行最近促成One Jardine's Lookout低層D室成交，單位實用面積約559方呎，採三房一套間隔，向西，景觀開揚，望樓及山景，以1,265萬元沽出，呎價約22,630元。