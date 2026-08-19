葵涌iCITY周內售出2伙 涉資520萬｜工廈市況

入場門檻低的細銀碼工作間漸受追捧。金朝陽集團發展的葵涌新式工廈「iCITY」最新錄得一周內連環易手成交個案，涉資共約520萬元。中原(工商舖)相信，隨著更多來港人士對香港實體營運據點的需求持續高漲，預料「iCITY」最為受惠，銷情亦將會節節向上。據發展商透露，「iCITY」二期累積沽出193伙，套現約5.39億元。

中原(工商舖)工商部董事劉重興表示，近期工廈市場以細銀碼、新式工作間較受歡迎，買賣交投亦見起色，該行最近於一周內成功促成兩宗「iCITY」買賣成交個案，涉資合共約520萬元。該兩宗成交分別為一個中層工作間，建築面積約 386方呎，以約260萬元易手，折合呎價約6,735元。另一宗則為高層工作間，建築面積約398方呎，同樣以約260萬元售出，折合呎價約6,532元，反映市場對細銀碼、用途靈活的工作間需求持續增加。