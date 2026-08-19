葵涌iCITY周內售出2伙 涉資520萬｜工廈市況

入場門檻低的細銀碼工作間漸受追捧。金朝陽集團發展的葵涌新式工廈「iCITY」最新錄得一周內連環易手成交個案，涉資共約520萬元。中原(工商舖)相信，隨著更多來港人士對香港實體營運據點的需求持續高漲，預料「iCITY」最為受惠，銷情亦將會節節向上。據發展商透露，「iCITY」二期累積沽出193伙，套現約5.39億元。
中原(工商舖)工商部董事劉重興表示，近期工廈市場以細銀碼、新式工作間較受歡迎，買賣交投亦見起色，該行最近於一周內成功促成兩宗「iCITY」買賣成交個案，涉資合共約520萬元。該兩宗成交分別為一個中層工作間，建築面積約 386方呎，以約260萬元易手，折合呎價約6,735元。另一宗則為高層工作間，建築面積約398方呎，同樣以約260萬元售出，折合呎價約6,532元，反映市場對細銀碼、用途靈活的工作間需求持續增加。
劉重興指出，「iCITY」買賣成交增多，充分反映市場對細銀碼及用途靈活的工作間需求有所增長。同時，近月市場對跨境資金配置及海外保單收益稅務安排等議題非常關注，部分投資者重新部署資產時，更重視具實際用途及租務支持的實體資產。非住宅細銀碼物業因入場門檻較低，並可兼顧收租、自用及營運需要，大大提升其吸引力。他續指，以葵涌「iCITY」為例，項目屬新式工業工作間，單位面積及銀碼較易吸納。單位設有獨立門牌及電錶，可配合公司註冊、工作室、辦公或其他合規營運用途；項目租務市場亦保持一定活躍度，為買家提供租金收入及現金流參考。
劉重興稱，在新資本投資者入境計劃下，合資格非住宅房地產投資可納入相關投資資產類別。隨着新來港人士、企業家及投資者對香港實體營運據點需求增加，兼具低價碼、實際用途及租務潛力的多功能非住宅物業，料將繼續受到市場關注。