7月二手私樓短炒跌穿百宗 見半年新低 獲利表現反升近10%｜樓市數據

美國加息預期升溫，二手樓市觀望氣氛轉濃，短期炒賣活動亦明顯降溫。中原地產大數據顯示，2026年7月份全港錄得99宗持貨期少於一年的短炒個案，按月減少近24%，不僅跌穿100宗水平，更創今年1月錄得71宗後的半年低位。 雖然7月份短炒活動降溫，惟炒家獲利表現反而有所改善。數據顯示，7月份每宗短炒個案平均獲利約84.2萬元，較6月份約77萬元增加近10%，創今年以來單月平均獲利新高；平均賺幅則約16.7%，持貨期最短58天。

與今年 3 月短炒高峰期相比大削一半 按中原地產統計，7月份短炒個案按月減少近24%至99宗，佔同期已知買入價成交約4%。除了跌破百宗水平外，宗數亦較3月份高峰期的202宗大跌約51%，反映樓市短線炒賣氣氛明顯冷卻。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年上半年樓價反彈逾10%，不少投資者趁樓價回升之勢沽貨套現，一度帶動二手市場短炒氣氛升溫。自2月起，二手市場連續5個月錄得逾100宗持貨不足一年的短炒成交，其中3月份最為熾熱，單月錄得202宗，短炒佔同期已知買入價成交比例更高見6%。

不過，隨着樓價累積一定升幅，部分買家開始抗拒追價，加上近期美國加息預期升溫，市場觀望情緒逐步加重。與此同時，近期發展商積極以貼市價推出新盤搶客，吸走部分投資者及短炒客轉投一手市場，令二手市場炒賣活動進一步減少，炒家出貨難度亦有所增加。

平均每宗賺 84 萬 貝沙灣 8 個月袋 738 萬 數據顯示，7月份每宗短炒個案平均獲利約84.2萬元，較6月份約77萬元增加近一成，創今年以來單月平均獲利新高；平均賺幅則約16.7%，持貨期最短58天。 按個案分析，7月份短炒獲利由約1.9萬至738萬元不等。其中，獲利金額最高為薄扶林貝沙灣4期南灣2座高層A室，單位實用面積約1,288方呎，上月以3,718萬元售出，原業主於2025年10月以2,980萬元購入，持貨約260天後沽出，帳面獲利738萬元或約25%。此外，多個主要屋苑如沙田希爾頓中心、荃灣中心及荔枝美孚新邨等亦見短炒個案，賺幅介乎30%至40%。

深水埗舊樓炒貴 60% 至於賺幅最高個案，則為深水埗金安大廈低層A室，單位實用面積約293方呎，上月以328.8萬元售出，原業主於2025年9月以205萬元購入，持貨約306天，帳面獲利123.8萬元，升幅高達60%。