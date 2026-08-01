仲量聯行：香港甲級寫字樓空置率跌至31個月新低｜商廈市況

7月底整體甲級寫字樓空置率回落至12.8%，重返2023年12月錄得的水平，創下31個月以來的新低。(資料圖片)

仲量聯行周三(19日)發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，7月底整體甲級寫字樓空置率回落至12.8%，重返2023年12月錄得的水平，創下31個月以來的新低。

整體寫字樓空置情況有所改善，主要受大部分分區市場空置率下降帶動，當中尖沙咀繼續維持相對較低的空置水平。中環表現跑贏其他主要商業區，按月空置率跌幅為各區之冠。該區空置率於7月底下跌0.8個百分點至8.0%，反映市場租賃交投持續活躍。