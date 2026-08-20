7月轉按登記量錄869宗 按月升3.6% 中原按揭：創29個月新高｜樓市數據

根據中原按揭研究部及土地註冊處數據顯示，2026年7月份銀行轉按共錄得869宗登記，較6月（839宗）多30宗，按月升3.6%，創自2024年2月（1,228宗）後的29個月新高。2026年首七個月累計錄得4,492宗轉按登記，較2025年同期3,914宗升14.8%，隨着近月轉按申請量逐步回升，轉按市場已出現回暖跡象。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，6月、7月連續兩個月轉按登記量企穩800多宗，顯著高於過去兩年每月主要處於500多宗的低迷水平，反映轉按市場正趨穩回暖。轉按量逐步回升主要受多項利好因素帶動：第一，今年樓價及物業估值顯著回升，令更多物業有足夠水位轉按甚至透過轉按「套現」釋放資金；第二，今年多家銀行上調按揭現金回贈，吸引業主轉按賺取可觀回贈。第三，今年尤其3月起共有三家大型銀行提供低息定按，為轉按慳息帶來新誘因，目前低息定按申請期已屬後段，料將進一步吸引按揭用家把握定按尾班車鎖定低息，帶動轉按申請量上升。

滙豐銀行連續 3 個月排名首位 恒生銀行升一位至第三 根據中原按揭研究部及土地註冊處數據，2026年7月份銀行轉按登記共錄得869宗，較6月份的839宗升3.6%。巿佔率方面，7月份滙豐銀行以193宗轉按登記連續3個月衛冕第一位，市佔率按月跌1.2個百分點至22.2%。至於第二位中銀香港則錄得175宗登記，市佔率跌2.3個百分點為20.1%。恒生銀行以110宗登記，市佔率升4.6個百分點至12.7%，升一位至第三；渣打銀行以98宗登記，市佔率升1.3個百分點至11.3%，排名跌一位至第四；至於第五至第十位，則依次為工銀亞洲、華僑銀行香港、東亞銀行、上海商業銀行、信銀國際及大新銀行。