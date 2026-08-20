租務旺季搶盤戰持續！新界3屋苑錄兩房「年繳租金」成交｜租賃市況

租務旺季持續，新界區租務市場需求極為殷切，利嘉閣地產接連促成3宗年繳租金的租賃成交個案，涉及屯門、大埔及葵涌屋苑，成交租金均略高於市價。
內地生1.4萬租入大埔美豐花園兩房
利嘉閣地產大埔-大埔市中心分行首席聯席董事王創偉表示，大埔美豐花園B座中層8室，單位實用面積約293方呎，採兩房間隔，外望開揚景致，獲內地生經利嘉閣真盤源平台以1.4萬元租入，並預繳全年租金共16.8萬元，呎租約47.8元。
據悉，業主於2021年以約459萬元購入單位，現可享近3.7厘租金回報。
屯門NOVO LAND兩房1.58萬獲嶺大學生承租
利嘉閣地產屯門-兆康站分行首席分區董事胡志偉稱，屯門NOVO LAND第1A期1座中層K室，單位實用面積約422方呎，採兩房連開放式廚房間隔，景致開揚，獲嶺南大學本科生租入。租客在父母陪同睇樓後，心儀屋苑樓齡極新、會所設施完善且方便往返校園，於翌日拍板簽約，以1.58萬元租入單位，略高於市價，並預繳一年租金共18.96萬元，呎租約37.4元。
據悉，業主於2022年以約639.99萬元一手購入上址，現可享近3厘租金回報。
區內客1.75萬租新葵芳花園兩房
利嘉閣地產葵青-葵芳分行聯席市務董事司徒俊傑指出，葵涌新葵芳花園C座高層3室，單位實用面積約408方呎，採兩房間隔，外望開揚市景。新租客為區內客，早前曾參觀同區其他裝修較殘舊的低層放盤，發現叫租水平相若；相較之下，上址單位位處高層、景觀舒泰，且內櫳裝修維護整潔，租客參觀過後大為滿意。為順利鎖定心水盤，決定一口氣預繳全年租金共21萬元，以每月1.75萬元租入上址，較市場水平高約5%，呎租約42.9元。
據悉，業主於2022年以約628萬元購入單位，現可享約3.3厘租金回報。