利嘉閣：百大新晉屋苑7月登記量跌近39% 創半年新低 登記額同跌37%｜樓市數據

NOVO LAND上月錄得最多的20宗登記，按月逆市升18%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，本地股市在六月下旬見底後急劇反彈，惟美國加息陰霾籠罩七月，反映在七月份的新晉屋苑二手登記亦要短暫回氣喘息。綜合土地註冊處數據，2026年7月本行追蹤的全港100大新晉屋苑共錄456宗二手買賣登記（數字主要反映6月中旬至7月上旬二手市場市況），較6月的745宗跌近39%，登記量創六個月新低；期內登記總額錄44.66億元，較前月70.84億跌約37%，為今年第三低。

三區全線下跌 按地區劃分，上月港島、九龍及新界三區的新晉屋苑二手登記量錄全線下跌。其中，新界區44個新晉屋苑上月跌幅最大，共錄得216宗註冊登記，較前月的382宗大跌43%。在區內十大活躍登記榜中，NOVO LAND上月錄得最多的20宗登記，按月逆市升18%。柏傲莊及SIERRA SEA上月各錄15宗及13宗登記，惟按月各挫29%及38%；峻巒及天鑽上月分別錄11宗及9宗登記，按月各跌31%及升50%。海之戀上月登記量錄8宗，按月大跌64%。其餘上榜新界區屋苑同錄7宗登記。

九龍區按月跌 38% 九龍區42個新晉屋苑上月錄得193宗登記，較前月的312宗跌38%。其中匯璽及天晉上月同錄最多的16宗登記，分別較前月跌53%及36%。峻瀅及天璽．天上月登記量各錄12宗及9宗，分別按月跌8%及18%。日出康城4期晉海、9期MARINI及12期SEASONS上月各錄11宗、7宗及6宗登記，其中晉海及MARINI登記量逆市較前月升57%及17%，但SEASONS登記量按月大跌六成。

港島區按月微跌 8% 至於，港島區14個新晉屋苑7月共錄47宗買賣登記，較前月的51宗跌8%。當中翰林峰上月最旺，錄10宗登記，按月升67%；囍匯上月錄7宗登記，按月跌22%。KENNEDY 38上月錄5宗登記，逆市升25%。港島南岸3期BLUE COAST、THE HOLBORN及維港頌上月同錄4宗登記，按月分別跌33%、升一倍及三倍。

16 個屋苑樓價報升 YOHO WEST 升最多 樓價方面，三區最活躍的新晉屋苑當中，7月樓價報升的屋苑共有16個，而報跌者有14個。當中，上月樓價錄得實質升幅較顯著的屋苑包括YOHO WEST、柏傲莊及親海駅，分別錄得8.6%、7.1%及6.6%的升幅。至於錄得樓價實質跌幅較顯著的屋苑包括囍匯跌6.9%、WETLAND SEASONS PARK跌6.5%及NOVO LAND跌5.5%。

上月樓價錄得實質升幅較顯著的屋苑包括YOHO WEST，錄得8.6%。