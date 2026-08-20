33清水灣冀月內獲批預售 隨即展開銷售步伐｜牛池灣新盤

九龍建業(034)旗下位於牛池灣清水灣道項目「33清水灣」第1期提供361伙，集團市務及銷售部助理總經理陳淑芳表示，項目正待批售樓紙，期望可於本月獲批，隨即展開銷售步伐。至於售樓說明書及示範單位已準備就緒，定價會參考市區鐵路及啟德全新項目。

陳淑芳稱，項目依山勢而建，預計部分中高層單位可飽覽飛鵝山及獅子山一帶的翠綠山巒、東維港海景、啟德發展區及九龍市景。

集團市務及銷售部經理陳世傑指，「33清水灣」基座商場將無縫連接港鐵彩虹站，住戶日後可便捷穿梭住宅、商場及港鐵站。除港鐵彩虹站外，配合政府正積極推展的東九龍智慧綠色集體運輸系統及擬設的彩虹東站，項目未來將進一步形成彩虹站與彩虹東站的雙站接駁優勢，加強與東九龍區及現有鐵路網絡的連繫。