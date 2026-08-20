33清水灣冀月內獲批預售 隨即展開銷售步伐｜牛池灣新盤

九龍建業(034)旗下位於牛池灣清水灣道項目「33清水灣」第1期提供361伙，集團市務及銷售部助理總經理陳淑芳表示，項目正待批售樓紙，期望可於本月獲批，隨即展開銷售步伐。至於售樓說明書及示範單位已準備就緒，定價會參考市區鐵路及啟德全新項目。
陳淑芳稱，項目依山勢而建，預計部分中高層單位可飽覽飛鵝山及獅子山一帶的翠綠山巒、東維港海景、啟德發展區及九龍市景。
集團市務及銷售部經理陳世傑指，「33清水灣」基座商場將無縫連接港鐵彩虹站，住戶日後可便捷穿梭住宅、商場及港鐵站。除港鐵彩虹站外，配合政府正積極推展的東九龍智慧綠色集體運輸系統及擬設的彩虹東站，項目未來將進一步形成彩虹站與彩虹東站的雙站接駁優勢，加強與東九龍區及現有鐵路網絡的連繫。
標準戶以兩房(連儲物房)及三房為主
集團市務及銷售部經理方梓彥說，「33清水灣」從空間布局、自然採光、室內外設計以至用料選材均經過悉心考量，第1期提供361伙，標準單位實用面積介乎492至1,039方呎，戶型涵蓋兩房(連儲物房)至四房單位，以兩房(連儲物房)及三房間隔為主。
集團市務及銷售部助理經理劉倬江表示，項目鄰近飛鵝山一帶，住戶既可在項目內享受購物、消閒及會所設施，亦可經平定道一帶步行約15分鐘，接連通往飛鵝山的登山徑。
「33清水灣」設5座住宅大樓，住宅樓面面積近120萬方呎，合共將提供逾2,000伙。第1期標準單位樓層與樓層之間的高度約3.1米，頂部兩層的特色單位樓層與樓層之間高度達約3.3米。