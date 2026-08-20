白石角站落實選址 中原：刺激區內交投 料佔大埔比例升至30%｜樓市數據

以白石角、大埔豪宅(包括大埔半山/大埔海濱/康樂園)、大埔屋苑(包括大埔市中心/大埔墟/太和/林村)三大區劃分作比較。白石角上半年的二手私人住宅買賣錄243宗，達去年全年的83%，明顯跑贏大埔豪宅的65%及大埔屋苑的58%，帶動白石角佔大埔整體比例升至23%。今年7月政府落實東鐵綫白石角站的最新選址，車站鄰近多個私人屋苑，目標於2033年或之前通車，消息料進一步刺激白石角的交投，區內成交佔比有望上試30%水平。

朗濤、雲匯及 SILICON HILL/UNIVERSITY HILL 表現較優

大埔三大區中，只有白石角佔大埔整體比例持續向升。白石角的佔比已連升2個半年度，累升8個百分點，2025年上半年錄15%，2025年下半年升至20%，2026年上半年再調高至23%。因為區內多個私人屋苑樓齡較新，單位面積及房型選擇廣泛，能夠吸引不同客源，而且位於科學園附近，方便各類人才上班，所以白石角的二手成交活躍，佔比不斷上揚。

至於白石角9個屋苑，以朗濤、雲匯及SILICON HILL/UNIVERSITY HILL的表現較優，這3個屋苑成交集中於細面積的上車單位，受惠用家需求今年上半年的二手買賣宗數已經超越去年全年或已追平去年全年，分別達去年全年的1.13倍、1.02倍及1倍。天賦海灣及嘉熙的交投，亦達去年全年的98%及95%，前者追落後，而後者亦以細單位為主。惟逸瓏灣、海日灣II、海日灣及逸瓏灣8的二手買賣仍未及去年全年的八成，分別介乎33%至77%，明顯遜於白石角整體的83%。相信因為逸瓏灣面積大入場價高，海日灣II及海日灣則有一手貨尾搶客影響所致。而逸瓏灣8業主多為用家，較少放盤。