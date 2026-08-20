白石角站落實選址 中原：刺激區內交投 料佔大埔比例升至30%｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年上半年大埔區(不包括西沙)的二手私人住宅買賣合約登記錄1,074宗，總值75.11億元，宗數達2025年全年1,668宗的64%。
以白石角、大埔豪宅(包括大埔半山/大埔海濱/康樂園)、大埔屋苑(包括大埔市中心/大埔墟/太和/林村)三大區劃分作比較。白石角上半年的二手私人住宅買賣錄243宗，達去年全年的83%，明顯跑贏大埔豪宅的65%及大埔屋苑的58%，帶動白石角佔大埔整體比例升至23%。今年7月政府落實東鐵綫白石角站的最新選址，車站鄰近多個私人屋苑，目標於2033年或之前通車，消息料進一步刺激白石角的交投，區內成交佔比有望上試30%水平。
朗濤、雲匯及SILICON HILL/UNIVERSITY HILL表現較優
大埔三大區中，只有白石角佔大埔整體比例持續向升。白石角的佔比已連升2個半年度，累升8個百分點，2025年上半年錄15%，2025年下半年升至20%，2026年上半年再調高至23%。因為區內多個私人屋苑樓齡較新，單位面積及房型選擇廣泛，能夠吸引不同客源，而且位於科學園附近，方便各類人才上班，所以白石角的二手成交活躍，佔比不斷上揚。
至於白石角9個屋苑，以朗濤、雲匯及SILICON HILL/UNIVERSITY HILL的表現較優，這3個屋苑成交集中於細面積的上車單位，受惠用家需求今年上半年的二手買賣宗數已經超越去年全年或已追平去年全年，分別達去年全年的1.13倍、1.02倍及1倍。天賦海灣及嘉熙的交投，亦達去年全年的98%及95%，前者追落後，而後者亦以細單位為主。惟逸瓏灣、海日灣II、海日灣及逸瓏灣8的二手買賣仍未及去年全年的八成，分別介乎33%至77%，明顯遜於白石角整體的83%。相信因為逸瓏灣面積大入場價高，海日灣II及海日灣則有一手貨尾搶客影響所致。而逸瓏灣8業主多為用家，較少放盤。
大埔屋苑(包括大埔市中心/大埔墟/太和/林村)佔大埔整體比例連續2個半年度下跌，由逾六成降至約五成，累跌8個百分點，2026年上半年錄53%。大埔屋苑樓齡普遍較舊，競爭力較弱，加上同區大型全新上車盤項目上然搶去不少購買力，因此區內二手成交減慢。
3個主要屋苑上半年買賣已達去年逾九成
選取15個主要屋苑，有3個今年上半年的二手買賣宗數達去年全年超過九成，分別為翠怡花園達1.08倍，大埔花園達1倍及八號花園達90%。翠怡花園為低價小型上車盤，加上鄰近太和站，深受買家歡迎。大埔花園剛完成屋苑大維修帶動交投，而八號花園則撤銷大維修工程，故恢復交投。其餘12個屋苑的買賣則不足去年全年八成，錄43%至73%不等。
另外，大埔豪宅(包括大埔半山/大埔海濱/康樂園)佔大埔整體比例保持平穩，連續3個半年度約兩成半左右，變化不大，2026年上半年錄25%。由於傳統豪宅面積較大，入場價高，買家需要有一定實力，故二手成交較為穩定。選取7個主要屋苑，其中大埔寶馬山及倚龍山莊的二手買賣宗數，分別達去年全年的1.46倍及1倍，表現較佳。上述兩個屋苑追落後，加上平均呎價相對便宜，吸引買家。而買賣未及去年全年八成的屋苑，分別為天鑽、滌濤山、康樂園、比華利山別墅及鹿茵山莊，錄42%至73%不等。