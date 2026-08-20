香港測量師學會大獎2026逾370名嘉賓出席 新地西沙項目獲最高殊榮獎

香港測量師學會於上周四(13日)假香港喜來登酒店舉行「香港測量師學會大獎 2026」頒獎典禮，表彰測量師在土地規劃、建築工程、建築合約管理、土地及物業營銷、商業租賃及資產管理，以及物業設施管理與保養範疇的卓越專業成果。典禮吸引逾370名嘉賓出席，包括政府官員、業界代表、專業團體領袖、評審團成員及得獎項目的代表。

本屆大獎以「放眼未來：創新測量之道」為主題，旨在表彰測量師在面對不斷變化的發展需求時，如何以創意及專業精神靈活運用新技術，為項目帶來更多可能性和實際解決方案。大獎著重測量師將創新科技應用在成本管理、風險控制、資產管理與項目管理等範疇的突破與卓越成就，推動行業高效與高質發展。 經過初審、實地考察及向評審團匯報等程序後，由10名業界翹楚組成的評審團一致選出新鴻基地產發展有限公司的西沙綜合發展項目（Sai Sha Residences、GO PARK Sai Sha and Sai Sha Road）獲得本屆最高殊榮「香港測量師學會卓越測量項目獎」，項目同時取得「規劃與發展」類別金獎，充分展現測量團隊在大型綜合發展的整體策劃與交付部署、成本及風險管控、以及跨專業與多持份者協調方面的成熟實力，並透過嚴謹的項目管治確保進度、質量與效益兼顧，為同類型發展項目樹立良好典範。

本屆大獎涵蓋「規劃與發展」、「建築前期」、「建築工程（基建 / 改動及加建/ 建築物）」、「土地及物業營銷」、「商業租賃及資產管理」，以及「物業設施管理與保養」。各大獎項類別的金獎得主包括新鴻基地產發展有限公司的西沙綜合發展項目 （Sai Sha Residences、GO PARK Sai Sha and Sai Sha Road）（規劃與發展）；華懋集團的東涌配電站住宅項目（建築前期）；梁黃顧建築師事務所有限公司的東岸板道（建築工程（基建））； 香港魯班廣悅堂的匠心傳承：魯班先師廟修繕保育工程（建築工程（改動及加建））； 利比有限公司及其士（建築）有限公司的西高山發展項目（建築工程（建築物））；恒基兆業地產有限公司及新世界發展有限公司的天御（土地及物業營銷）； 信和集團的屯門市廣場（商業租賃及資產管理）及南豐集團的 AIRSIDE（物業設施管理與保養）。這些獲獎項目的卓越表現，充分反映了香港測量界精英的專業水平。其餘銀獎、銅獎、優異獎及入圍項目的完整名單，請參閱附件「香港測量師學會大獎2026得獎名單」。

香港特別行政區政府發展局局長甯漢豪，JP擔任典禮主禮嘉賓，在開幕辭中祝賀香港測量師學會成功舉辦「香港測量師學會大獎2026」，並肯定測量界多年來就地契續期、強拍、付款保障條例及建築信息模擬（BIM）等政策提供專業建議。她讚揚今屆參選項目涵蓋規劃、建造以至資產管理，展現測量專業貫穿項目全周期的優勢，並強調跨專業協作對推動創新至為重要。政府亦將推動人工智能、建造機械人及智能工地管理的應用，並呼籲業界把握北部都會區的發展機遇。

香港測量師學會會長温偉明測量師表示，香港測量師在土地規劃、成本管理、資產優化及全生命周期管理等方面，持續支撐香港經濟及房地產發展。今屆大獎以「放眼未來：創新測量之道」為主題，表揚業界在不同工作範疇中突破傳統、善用科技及探索創新方案的成果。得獎項目充分展示測量專業在項目質量、善用資源、促進可持續發展，以及建設更具韌性和競爭力的城市方面發揮重要作用。 香港測量師學會大獎2026籌備委員會主席林家輝測量師表示，今屆香港測量師學會大獎旨在表彰測量師以創新思維及科技應用，回應不斷演變的城市環境，今年報名項目數量創下歷屆新高，充分體現業界對本大獎的高度肯定與支持，亦展示測量師在面對日益複雜的項目環境時，能夠靈活運用創新方法及科技，提出具實效的方案。