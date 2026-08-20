中原吳妙粧：智慧綠色運輸系統匯聚人流 啟德跑道區租金7個月飆升11%

談了3年的啟德智慧綠色集體運輸系統，近日截標。作為全港首個公開招標的智慧綠色集體運輸系統，成功吸引港鐵及綠色智軌集團入標競投。據悉，港鐵與研發「雲巴」的比亞迪合作，而綠色智軌集團則由載通國際及新鴻基地產合資組成，有意引入「智軌」系統，相信政府會盡快批出系統合約，務求2031年投入服務。
中原地產啟德新區營業董事吳妙粧表示，上述運輸系統全長達3.5公里，預計設有6個車站，進一步完善啟德跑道區至港鐵啟德站的交通服務，全面優化區內的低碳出行體驗，不論住客、業主及遊客均可受惠。系統通車後，將無縫連接啟德郵輪碼頭、海濱長廊、大型海濱公園、啟德體育園以及啟德站，相信可以匯聚更多人流，創造更大商機。
吳妙粧指，啟德作為九龍最大供應區，向來備受買家追捧。今年首7個月，啟德新區的一手成交量已累積超過1,900宗，吸金力高踞全港前列；二手交投亦同樣出色，累積錄得逾300宗成交，交投量驚人。區內租賃交投更加火爆，正值暑假租賃旺季，啟德上月全月最終錄得超過400宗租賃成交，創單月歷史新高，本月至今則暫錄逾200宗，有望再創新高。租金方面，即使現時未有集體運輸系統，跑道區的租金於過去7個月已錄得11%顯著升幅，預計系統通車後，租金升幅將會更高，租賃回報不言而喻。啟德物業兼具高租金回報與長線升值潛力，絕對是值得投資的黃金板塊。
隨著落實興建智慧綠色集體運輸系統，啟德未來將蛻變為一個充滿活力、同時兼具可持續性的國際級維港新核心。中原期待與業主及住戶，共同見證啟德邁向便捷及環保的綠色新社區。