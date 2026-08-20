中原吳妙粧：智慧綠色運輸系統匯聚人流 啟德跑道區租金7個月飆升11%

談了3年的啟德智慧綠色集體運輸系統，近日截標。作為全港首個公開招標的智慧綠色集體運輸系統，成功吸引港鐵及綠色智軌集團入標競投。據悉，港鐵與研發「雲巴」的比亞迪合作，而綠色智軌集團則由載通國際及新鴻基地產合資組成，有意引入「智軌」系統，相信政府會盡快批出系統合約，務求2031年投入服務。

中原地產啟德新區營業董事吳妙粧表示，上述運輸系統全長達3.5公里，預計設有6個車站，進一步完善啟德跑道區至港鐵啟德站的交通服務，全面優化區內的低碳出行體驗，不論住客、業主及遊客均可受惠。系統通車後，將無縫連接啟德郵輪碼頭、海濱長廊、大型海濱公園、啟德體育園以及啟德站，相信可以匯聚更多人流，創造更大商機。