九龍灣商廈頂層特色戶全層放售 意向價6955萬｜商廈市況

中原(工商舖)工商部高級分區營業董事周家儉表示，是次放售物業位於九龍灣常悅道9號企業廣場一期一座21樓全層，樓面面積約19,872方呎，意向價約6,955萬元，呎價約3,500元。物業現時由業主自用，將以交吉形式進行。

本港寫字樓市場成交加快，成交量持續上揚，中原(工商舖)最新數字指出，7月份寫字樓買賣市場單月錄得約110宗成交，重回2021年高峰水平。有業主趁市場買賣交投見起色，推售旗下九龍灣指標商廈的矜罕頂層特色戶，涉及企業廣場一期一座21樓全層，並委託中原(工商舖)作獨家代理負責銷售事宜。業主叫價約6,955萬元，意向呎價僅約3,500元。

周家儉補充，是次放售物業為頂層特色戶，擁有逾13呎特高樓底，相較於其餘標準樓層約11.2呎樓高，整體更具空間感；而且頂層單位景緻開揚，可享城市景及部分海景，單位備有齊全寫字樓裝修、大堂及會議室，可為新買家節省裝修開支及時間。此外，該單位配備大電及後備發電機，承重達5kPa，無論用作數據中心、創科空間，或作為金融及大型企業總部均相當合適。

周家儉續稱，企業廣場作為九龍灣指標商廈之一，地理位置優越，鄰近 MegaBox 及德福廣場等大型商場，毗鄰第一集團中心、億京中心等同區商廈、商貿氣息相當濃厚。同時，該廈有免費穿梭巴士往返港鐵九龍灣站，地理上亦靠近觀塘繞道等主要幹道，交通便利。同時，該廈車位充足，可按新買家需要配售。