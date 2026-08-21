元朗YOHO系列連錄千萬交投 三房套9年升價近「2球」｜二手樓成交

買家入市心態積極，推動二手成交加快。中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，元朗區本月錄得58宗買賣，較上月同期多近30%。其中YOHO Midtown 6座高層D室，單位實用面積約898方呎，三房套房加儲物室，客廳連露台，望開揚翠綠山景，以1,238萬元易手，呎價約13,786元。

王勤學透露，買家為換樓客，心儀YOHO Midtown屬指標屋苑，設施及管理完善，位置方便，步行數分鐘即到港鐵元朗站，考慮不久即拍板入市上址作新居。

據了解，原業主於2017年以1,040萬元買入單位，持貨約9年轉售，帳面獲利198萬元，物業期內升值約19%。