元朗YOHO系列連錄千萬交投 三房套9年升價近「2球」｜二手樓成交

買家入市心態積極，推動二手成交加快。中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，元朗區本月錄得58宗買賣，較上月同期多近30%。其中YOHO Midtown 6座高層D室，單位實用面積約898方呎，三房套房加儲物室，客廳連露台，望開揚翠綠山景，以1,238萬元易手，呎價約13,786元。
王勤學透露，買家為換樓客，心儀YOHO Midtown屬指標屋苑，設施及管理完善，位置方便，步行數分鐘即到港鐵元朗站，考慮不久即拍板入市上址作新居。
據了解，原業主於2017年以1,040萬元買入單位，持貨約9年轉售，帳面獲利198萬元，物業期內升值約19%。
GRAND YOHO三房套1148萬沽
利嘉閣地產元朗-千色匯分行助理分區經理朱子華指，該行最新促成GRAND YOHO第1期10座中層C室成交，單位實用面積約703方呎，採三房一套間隔，望內園泳池景。
朱子華稱，新買家透過利嘉閣真盤源平台鎖定目標，鍾情屋苑坐落元朗核心地段，基座設有大型商場並直駁港鐵站，生活及交通配套齊全，加上單位間隔方正實用，睇樓後非常滿意，即決定以1,148萬元購入單位，呎價約16,330元。
據悉，原業主於2016年以約1,073.47萬元一手購入上址，持貨約10年轉售，帳面賺約74.53萬元，物業期內升值約6.9%。