天水圍YOHO West Parkside連錄短炒獲利 兩房收樓3日即沽賺「1球」｜入伙盤成交

何家樂指，毗鄰單位亦於同日易手，為1B座中層B5室，實用面積約288方呎，一房間隔，以435萬元易手，呎價約15,104元。據悉，原業主於2025年3月以354.07萬元一手購入單位，持貨同樣約17個月，帳面賺80.93萬元，物業期內升值約22.9%。

中原地產天水圍嘉湖分行B組副分區營業經理何家樂表示，該屋苑第1B座中層B6室，單位實用面積約408方呎，兩房間隔，以560萬元售出，呎價約13,725元。據悉，原業主於2025年3月以463.13萬元一手買入單位，持貨約17個月轉售，帳面獲利96.87萬元，物業期內升值約20.9%。

天水圍YOHO West 2期YOHO West Parkside近日陸續收樓入伙，接連錄得二手獲利買賣個案，昨日(19日)連錄2宗成交，同樣收樓3日即沽出，當中有業主持貨17個月帳面獲利近「1球」。

低層一房未收樓賣出 升價逾 34%

另外，該屋苑1B座低層B5室，單位實用面積約288方呎，屬一房間隔。原叫價450萬元，議價後以425萬元沽出，呎價約14,757元。買家為同區客，鍾情屋苑質素及配套，故趁屋苑未入伙已加快步伐入市。

資料顯示，原業主於2025年3月以約316萬元購入上址，持貨約17個月，仍未收樓已成功售出，帳面獲利約109萬元或約34.5%。