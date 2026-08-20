柏傲莊III加推5伙高層兩房戶 入場價1172萬｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」銷情持續，為回應市場需求，今日(20日)加推5伙高層兩房單位，享開揚內園景致，將於下周一(24日)起發售。

加推單位實用面積由456至534方呎，扣除最高20%售價折扣後，折實售價1,172.2萬元至1,4431萬元，折實呎價25,706至27,024元

「柏傲莊」系列重推以來累計售出394伙，套現逾65億元。

「柏傲莊III」由2座大樓組成，提供892伙，提供一房至四房，並主打三及四房單位。