新票王誕生！叡璟I首輪截收逾4.6萬票 超額認購逾254倍｜西南九龍新盤

首輪開售201伙，當中以價單形式推售180伙，以及21伙以招標形式推售。以價單推售的180伙，涵蓋22伙一房、123伙兩房、35伙三房一套，實用面積由304至657方呎，以最高16%折扣優惠計算，折實售價由529.8萬至1,323.6萬元，折實呎價由16,538至21,128元。最低折實售價單位為第3(3B)座5樓C室，一房(開放式廚房)戶型，實用面積304方呎，折實售價529.8萬元，折實呎價17,428元；最低呎價單位為第3(3B)座5樓F室，兩房(開放式廚房)戶型，實用面積448方呎，折實售價740.9萬元，折實呎價16,538元。

華潤置地（海外）旗下西南九龍全新住宅項目「叡璟」第1期「叡璟I」，首輪銷售單位於周二(18日)截票，接獲逾46,000個購樓意向登記，按周六(22日)首輪以價單形式推售的180伙單位計算，超額認購逾254倍。同時超越今年1月開售西沙新盤「SIERRA SEA」2A期的4.2萬票紀錄，榮膺「史上新盤票王」。

首輪銷售將分為A組及B組，A組提供82伙單位，而B組提供98伙單位。A組最多可購入2至4伙單位，當中須購入最少1伙及不多於2伙的三房單位，以及最多可購入1伙一房單位；B1組為華潤集團員工及其直系親屬，最多可購入1伙指定單位，全組提供20伙單位；而B2組最多可購入1至2伙指定單位。

「叡璟I」由第3A座及第3B座組成，提供507伙，單位戶型涵蓋一至三房一套，另設平台及頂層特色戶，實用面積由267至680方呎；當中主打一房及兩房戶，合共佔逾六成。項目住宅停車位設於地庫1樓及2樓，提供合共491個停車位，預計關鍵日期為2028年11月25日。