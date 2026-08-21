荃灣西屋苑深得內地家庭客歡心 為子女上學擲2.55萬租兩房｜租賃市況

中原地產荃灣西站第二分行B組高級分區營業經理林恩信表示，荃灣西站上蓋屋苑海之戀，憑藉鐵路站零距離的交通優勢，以及大型商場的完善配套，一直深得租客歡心，尤其是兩房單位，租盤承接速度極快。

林恩信指，分行新近促成海之戀．愛炫美3B座中層C室租賃成交，單位實用面積約527方呎，採兩房間隔，享海景。原叫租2.65萬元，因見新租客背景優良，加上快起租，故願意減價1,000元，以2.55萬元租出，呎租約48.4元。

林恩信透露，租客屬於高收入內地家庭，主要是為了便利子女在香港讀書，而決定落戶荃灣租樓，有見海之戀位於鐵路上蓋，交通極為方便，加上周邊多個大型商場環繞，衣食住行一站式齊備，故睇樓後即時決定承租上址。