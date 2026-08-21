荃灣西屋苑深得內地家庭客歡心 為子女上學擲2.55萬租兩房｜租賃市況

中原地產荃灣西站第二分行B組高級分區營業經理林恩信表示，荃灣西站上蓋屋苑海之戀，憑藉鐵路站零距離的交通優勢，以及大型商場的完善配套，一直深得租客歡心，尤其是兩房單位，租盤承接速度極快。
林恩信指，分行新近促成海之戀．愛炫美3B座中層C室租賃成交，單位實用面積約527方呎，採兩房間隔，享海景。原叫租2.65萬元，因見新租客背景優良，加上快起租，故願意減價1,000元，以2.55萬元租出，呎租約48.4元。
林恩信透露，租客屬於高收入內地家庭，主要是為了便利子女在香港讀書，而決定落戶荃灣租樓，有見海之戀位於鐵路上蓋，交通極為方便，加上周邊多個大型商場環繞，衣食住行一站式齊備，故睇樓後即時決定承租上址。
業主現享3.4厘回報
據悉，業主於2017年以894萬元一手購入單位作長線收租，現享最新租金回報率約3.4厘。
資料顯示，海之戀位於荃灣西大河道100號，坐落於荃灣西站上蓋，自設大型商場OP MALL，同時鄰近多個大型商場包括如心廣場及荃新天地，交通及起居十分方便，於2018年入伙，分為2期共有14座，提供2,406個單位。
即睇荃灣海之戀租盤 (House730)
萬景峯四房套減價3%租出 呎租逾45元
中原地產荃灣愉景新城第一分行副分區營業經理張子榮稱，萬景峯坐落於荃灣市中心，屬地標屋苑，交通及生活配套完善，向來深受家庭租客青睞，租盤承接力持續強勁。分行新近促成萬景峯5座極高層A室租賃成交，單位實用面積約1,025方呎，四房套房間隔，外望連綿山景。單位原叫租4.8萬元，經議價後減價1,500元或約3.1%，以4.65萬元租出，呎租約45.4元。
張子榮續稱，租客為內地家庭，因兒子就讀的校舍位於荃灣西海之戀商場，為方便上學及往返內地，決定於荃灣西站附近租樓，近日四出睇樓，被萬景峯的闊落實用開則以及開揚景觀吸引，迅速拍板租入上址。
據悉，業主於2008年以1,034萬元一手購入單位，現享最新租金回報率約5.4厘。資料顯示，萬景峯位於荃灣西楊屋道1號，2007年入伙，共有5座，提供1,461個單位。