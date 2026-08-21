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地產
出版：2026-Aug-21 12:00
更新：2026-Aug-21 12:00

50指標屋苑上周買賣按周微升近4% 利嘉閣：一手新盤搶焦點 二手交投氣氛被動｜樓市數據

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50指標屋苑上周買賣按周微升近4% 利嘉閣：一手新盤搶焦點 二手交投氣氛被動｜樓市數據

50指標屋苑上周買賣按周微升近4% 利嘉閣：一手新盤搶焦點 二手交投氣氛被動｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，剛過去一周指標屋苑交投量持續於低位窄幅上落，主要由於一手新盤搶去不少焦點。九龍市區有全新大盤以吸引低價應市，成功鎖定市場大批入票客源，加上其他新盤亦積極吸客，令二手市場睇樓及交投氣氛相對被動。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（10/8—16/8）共錄53宗買賣個案，較前周(3/8—9/8）的51宗增加近4%，為去年二月初以來的八十周(約一年半)次低。

50指標屋苑上周買賣按周微升近4% 利嘉閣：一手新盤搶焦點 二手交投氣氛被動｜樓市數據

三區兩升一跌

按地區劃分，上周港島區及新界區指標屋苑交投量均有增加，九龍區則按周減少。當中港島區8個指標屋苑上周共錄6宗買賣，較前周的5宗增加1宗或20%，其中康怡花園、南豐新村、鯉景灣及杏花村均突破前周零成交的淡局，上周各錄1宗交投；海怡半島則錄得2宗買賣，保持與前周相同；惟太古城、嘉亨灣及藍灣半島期內未聞交投，暫時「捧蛋」。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄23宗買賣，較前周的20宗增加15%，其中藍天海岸及映灣園期內各錄5宗及6宗成交，按周增幅分別達4倍及5倍；錦繡花園交投量由前周的1宗，增加1倍至上周的2宗。

50指標屋苑上周買賣按周微升近4% 利嘉閣：一手新盤搶焦點 二手交投氣氛被動｜樓市數據

康怡花園突破前周零成交的淡局，上周錄1宗交投。

「零成交」屋苑按周增9%

至於，九龍區21個指標屋苑上周共錄24宗交投，較前周的26宗減少8%，其中淘大花園及維景灣畔分別錄得1宗買賣，按周減幅各自達50%。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有24個屋苑錄得「零成交」，較前周的22個增加9%，當中港島區及新界區各佔3個及9個屋苑，九龍區則佔12個。

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藍天海岸錄5宗成交，按周增幅達4倍。

陳海潮：8月底有望擺脫低位橫行局面

陳海潮指出，新盤低價開售雖然短線鎖起二手購買力，但同時亦為市場帶來定價指標，並重新激發整體置業氣氛。隨著八月中下旬暑假外遊潮接近尾聲，外遊業主及買家陸續返港，市場積壓的剛性需求亦在等待入市時機。預期在全新盤帶動市場熱度後，部分未能成功揀樓的向隅客將回流二手市場尋寶；若業主願意擴大議價空間，接近八月底時50指標屋苑交投量有望擺脫低位橫行局面，開始呈現溫和復甦。

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