50指標屋苑上周買賣按周微升近4% 利嘉閣：一手新盤搶焦點 二手交投氣氛被動｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，剛過去一周指標屋苑交投量持續於低位窄幅上落，主要由於一手新盤搶去不少焦點。九龍市區有全新大盤以吸引低價應市，成功鎖定市場大批入票客源，加上其他新盤亦積極吸客，令二手市場睇樓及交投氣氛相對被動。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（10/8—16/8）共錄53宗買賣個案，較前周(3/8—9/8）的51宗增加近4%，為去年二月初以來的八十周(約一年半)次低。

三區兩升一跌

按地區劃分，上周港島區及新界區指標屋苑交投量均有增加，九龍區則按周減少。當中港島區8個指標屋苑上周共錄6宗買賣，較前周的5宗增加1宗或20%，其中康怡花園、南豐新村、鯉景灣及杏花村均突破前周零成交的淡局，上周各錄1宗交投；海怡半島則錄得2宗買賣，保持與前周相同；惟太古城、嘉亨灣及藍灣半島期內未聞交投，暫時「捧蛋」。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄23宗買賣，較前周的20宗增加15%，其中藍天海岸及映灣園期內各錄5宗及6宗成交，按周增幅分別達4倍及5倍；錦繡花園交投量由前周的1宗，增加1倍至上周的2宗。