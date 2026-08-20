PARK SILICON更新價單 16伙單位加價最多7.1% 下周一推售68伙｜古洞新盤

會德豐地產旗下古洞北鄉梓路「PARK SILICON」第2期PALO SPRINGS，今日(20日)更新兩張價單，上調16伙單位定價。同時上載最新銷售安排，將於下周一(24日)推售68伙，其中58伙價單單位以先到先得形式發售，其餘10伙則以招標形式推售。

更新價單單位分別為2A座A及B室，實用面積為476及318方呎，間隔為兩房梗廚及一房。

當中，一房單位升幅為約7.1%，而兩房為約1.2%。以2A座8樓B室為例，實用面積318方呎，一房間隔，原先定價為600.3萬元，價單更新後為643.1萬元，呎價由18,877元，上升至20,223元，增幅約7.1%；再以2A座25樓A室為例，實用面積476方呎，兩房連梗廚間隔，原先為1,007.9萬元，更新後現價為1,019.7萬元，呎價由21,174元升至21,422元，增幅為約1.2%