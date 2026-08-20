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出版：2026-Aug-20 22:02
更新：2026-Aug-20 22:02

PARK SILICON更新價單 16伙單位加價最多7.1% 下周一推售68伙｜古洞新盤

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PARK SILICON更新價單 16伙單位加價最多7.1% 下周一推售68伙｜古洞新盤

PARK SILICON更新價單 16伙單位加價最多7.1% 下周一推售68伙｜古洞新盤

會德豐地產旗下古洞北鄉梓路「PARK SILICON」第2PALO SPRINGS，今日(20日)更新兩張價單，上調16伙單位定價。同時上載最新銷售安排，將於下周一(24)推售68伙，其中58伙價單單位以先到先得形式發售，其餘10伙則以招標形式推售。

更新價單單位分別為2AAB室，實用面積為476318方呎，間隔為兩房梗廚及一房。

當中，一房單位升幅為約7.1%，而兩房為約1.2%。以2A8B室為例，實用面積318方呎，一房間隔，原先定價為600.3萬元，價單更新後為643.1萬元，呎價由18,877元，上升至20,223元，增幅約7.1%；再以2A座25樓A室為例，實用面積476方呎，兩房連梗廚間隔，原先為1,007.9萬元，更新後現價為1,019.7萬元，呎價由21,174元升至21,422元，增幅為約1.2%

「PARK SILICON」項目分兩期發展，合共提供781伙。當中第2期「PALO SPRINGS」由2A及2B座組成，設27層，提供324伙，單位實用面積介乎275至576方呎，包括52伙一房戶、78伙兩房(開放式廚房)戶、139伙兩房(梗廚)戶、52伙三房(開放式廚房)戶，以及12伙平台特色戶。

即睇古洞PARK SILICON第1期最新資訊 (House730)

即睇古洞PARK SILICON第2期最新資訊 (House730)

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