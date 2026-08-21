英國八大建築商利潤料暴跌12% 業界促推減免印花稅 資助首置上車

英國建築行業正深陷寒冬，受持續的高通脹、不斷飆升的建築成本、繁瑣的消防法規以及疲弱的市場需求等多重打擊，英國各大建築商正面臨嚴峻考驗。有投資銀行預計，英國八家大上市房地產建築商今年的整體調整後營業利潤將大跌12%，更有業界人士形容目前的經營環境比2008年金融海嘯時更為惡劣。 撰文：全球樓行

利潤大跌逾12% 靠「大劈價」散貨推高銷量 投資銀行RBC Capital Markets的分析預測，英國八大上市建築商2026年的經調整後的營業利潤預計為23億英鎊(約244億港元)，按年下跌逾12%。值得關注的是，RBC同時預測今年的房屋落成量將微升1%，達到72,723間。按常理，落成量增加應帶動利潤上升，然而利潤卻不升反跌，原因在於建築商「要錢不要貨」寧願「劈價求售」。不少建築商面對滯銷的住宅單位，為了資金回籠及去庫存，不惜向機構投資者進行「劈價」出售，折扣幅度更是原價的85折，甚至超過8折出售。根據房地產公司CBRE數據顯示，在截至6月30日的一年內，原本打算出售給個人買家的倫敦物業中，有多達12%是透過大宗交易出售給企業，比例較前一年的7%顯著上升。

建築成本五年飆升81萬 而利潤大幅度急降另一大主因是失控的建築成本。RBC指出，過去5年來，建築材料、勞工以及地盤營運成本的升幅，已超越同期樓價的增長，而且近期的高通脹問題將持續至今年秋季。 英國房屋建築商聯合會(Home Builders Federation)估算，自2020年以來，單計材料和人工的漲幅，已令建造一間新屋的成本額外增加3.7萬英鎊(約39萬港元)；若計入其他相關成本及符合消防法規，每間房屋的總成本更上升7.6萬英鎊(約81萬港元)。 同時建築商的材料供應商亦面臨信貸保險(credit insurance)被削減。早前有報道指，貿易信用保險公司安聯貿易(Allianz Trade)正減少與建築商Vistry合作的供應商保險額度，進一步加劇該Vistry的現金流緊絀問題。Vistry 上月已預警上半年將錄得約3,000萬英鎊(約3.2億港元)的稅前虧損，並已多次因低估建築成本而發出盈利警告。建築商貿易聯合會(Builders Merchants Federation)更指出，該會大多數會員認為目前的營商環境「比 2008 年全球金融危機時還要更糟糕」。

減息預期落空兼地緣政治夾擊 買家上車難 在需求方面，買家同樣水深火熱。尤其是地緣政治動盪，包括早年俄烏戰爭引發的通脹衝擊，以及近期的中東衝突引發的按揭利率上升，均大大削弱了買家的負擔能力。英國大型發展商Bellway指，隨著按揭利率上升，自4月份以來買家需求已經有所放緩。雪上加霜的是，英倫銀行目前高達3.75%的基準利率，在今年內未見有下調的跡象，令減息期望落空。 對於不少想置業的英國人而言，過去英國政府曾推出「Help to Buy」計劃資助買家首期，可一圓首置買家的上車夢，但該計劃已於2022年結束。為刺激需求，Bellway呼籲政府「立即降低印花稅，並為首置買家推出由政府支援的存款計劃」。據悉，新任首相貝安德的政府正評估重推該計劃的可能性，但尚未作出最終決定。