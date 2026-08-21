超額逾254倍 叡璟I 截收逾4.6萬票 歷來首輪新盤票王

翻查資料，本港歷來首輪累收逾3萬票的新盤不多，除前述「SIERRA SEA」外，亦包括長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」於2023年錄逾3.8萬票、新世界發展(017)大圍「柏傲莊III」於2021年錄30,592票及新地、華潤創業及長實合作發展的青衣「灝景灣」1997年錄逾3.04萬票。

「叡璟I」原定周三中午12時截票，但周二晚上突更新銷售安排更改截票時間，提前至當晚11時59分，換言之「提前半日截票」。

華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟I」明日首輪推售201伙，發展商提前周二截票，昨公布截收逾4.6萬票，以價單發售180伙計算，超額認購逾254倍。除榮膺九龍新盤票王外，更超越新鴻基地產(016)西沙「SIERRA SEA」2B期的42,517票紀錄，成為歷來首輪新盤票王。

「叡璟I」周六價單推售包括22伙一房、123伙兩房及35伙三房，實用面積304至657方呎。扣除最高16%折扣，折實價529.8萬至1,323.6萬元，折實呎價16,538至21,128元。

此外，「叡璟I」是次首輪收逾4.6萬票，亦僅次於「SIERRA SEA」2A期次輪銷售所錄的49,257票，暫屬歷來本港收票第二高的新盤。

33清水灣1期冀月內獲批預售

九龍建業(034)旗下牛池灣清水灣道項目「33清水灣」第1期已申請預售，該集團市務及銷售部助理總經理陳淑芳指，項目售樓說明書及示範單位已準備就緒，期望本月可獲批預售，隨即展開銷售步伐，定價會參考市區鐵路及啟德全新項目。

她稱，項目依山勢而建，預計部分中高層單位可飽覽飛鵝山及獅子山一帶的翠綠山巒、東維港海景、啟德發展區及九龍市景。項目第1期提供361伙，標準單位實用面積492至1,039方呎，戶型涵蓋兩房至四房。