叡璟I周六次輪發售170伙 折實價539萬起 周四截票｜西南九龍新盤

華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟I」今日(25日)公布最新銷售安排，落實於本周六(29日)進行次輪銷售170伙，當中以價單形式發售133伙，扣除最高16%折扣後，單位折實售價由539.5萬元起，折實呎價由17,236元起；另37伙以招標形式推售。 暫收逾4.9萬票 超額認購逾367倍 華潤置地(海外)董事總經理施偉賢表示，項目截至今日中午12時，累收逾4.9萬票，以價單發售單位計算，超額認購逾367倍，將於本周四(27日)下午1時截票。 施偉賢指，「叡璟I」價單發售單位包括47伙一房、61伙兩房及25伙三房一套，實用面積介乎304至672方呎。價單定價由642.2萬至1,592.6萬元，呎價介乎20,518元至26,630元。扣除最高16%折扣後，單位折實售價由539.5萬至1,337.8萬元，折實呎價介乎17,236元至22,370元。價單單位以折實價計算，市值約11.3億元。至於招標形式推售單位包括5伙三房(開放式廚房)、28伙三房一套，以及4伙平台特色單位。

次輪銷售分A、B組揀樓 華潤置地(海外)銷售及市場營銷總監孔建表示，項目次輪銷售設A組及B組揀樓，A組提供57伙，客人最多可購入2至4伙，當中須購入最少及不多於1伙三房單位，以及必須揀選最少1伙一房單位。B組則提供76伙，B1組客人為華潤集團員工及其直系親屬，最多可購入1伙（B1組上限15個）；B2組客人則最多可購入1至2伙。 孔建稱，次輪銷售中最低售價及呎價單位為第3(3B)座5樓B室，一房(開放式廚房)戶型，實用面積313方呎，折實售價539.5萬元，折實呎價17,236元。

兩房入場價798萬 三房最平1199萬 華潤置地(海外)銷售及市場營銷副總監岑菲菲說，次輪銷售中兩房(開放式廚房)最低售價單位為第3(3A)座5樓B室，實用面積448方呎，折實售價798.6萬元，折實呎價17,826元。 她續說，三房一套最低售價單位第3(3B)座5樓A室，實用面積672方呎，折實售價1,199.3萬元，折實呎價17,847元。

合資投得洪水橋片區 標誌對北都發展信心 華潤置地(海外)與中國海外發展(688)、招商局置地(978)、中國旅遊集團投資運營、京東集團(9618)及信和置業(083)組成的聯營公司昨日成功投得北部都會區洪水橋片區首個「片區開發」試點項目，施偉賢表示，十分歡迎與其他5間企業合力投得，標誌着對整個北部都會區的發展信心，以及支持香港長遠發展的承諾。 「叡璟I」由第3A座及第3B座組成，提供507伙，單位戶型涵蓋一至三房一套，另設平台及頂層特色戶，實用面積由267至680方呎；當中主打一房及兩房戶，合共佔逾六成。項目住宅停車位設於地庫1樓及2樓，提供合共491個停車位，預計關鍵日期為2028年11月25日。