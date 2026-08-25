ONE STANLEY加推2伙特色大宅 下周一招標發售｜赤柱豪宅

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」，推售以來市場反應熱烈，持續錄得理想銷售成績，近兩星期錄得5宗成交，包括1座洋房及4個特色大宅，當中不乏大手買家同時購入或加購多於1伙單位。有見及此，發展商公布加推2伙位於第8座的特色大宅並上載銷售安排，將於下周一(31日)起以招標形式發售。

2伙特色大宅均座落項目最頂層「CORAL AVENUE」，分別為第8座地下花園特色大宅以及第8座1及2樓複式大宅。第8座地下花園特色大宅單位，實用面積為1,100方呎，屬三房一套連儲物套及花園間隔，客飯廳空間分明，最長約7.6米，最深逾3.8米，外接長逾11米私家花園，主人套房與大廳同向，可同享室外優美花園景致。而第8座1及2樓A單位複式大宅，實用面積為2,456方呎，屬五房四套連儲物套及私人升降機大堂間隔，大宅客飯廳空間分明，最長逾11米，最深逾6米，外接露台盡覽寬闊海景。大廳層設有一個套房，方便住戶靈活使用。大宅採用複式設計，上層設4個房間，當中3個為套房，主人套房面積偌大且外接露台，室外海景一覽無遺。大宅設私人升降機大堂，住戶可乘搭升降機進出大宅，直達每一樓層，突顯頂級豪宅氣派。