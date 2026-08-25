ONE STANLEY加推2伙特色大宅 下周一招標發售｜赤柱豪宅

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」，推售以來市場反應熱烈，持續錄得理想銷售成績，近兩星期錄得5宗成交，包括1座洋房及4個特色大宅，當中不乏大手買家同時購入或加購多於1伙單位。有見及此，發展商公布加推2伙位於第8座的特色大宅並上載銷售安排，將於下周一(31日)起以招標形式發售。
2伙特色大宅均座落項目最頂層「CORAL AVENUE」，分別為第8座地下花園特色大宅以及第8座1及2樓複式大宅。第8座地下花園特色大宅單位，實用面積為1,100方呎，屬三房一套連儲物套及花園間隔，客飯廳空間分明，最長約7.6米，最深逾3.8米，外接長逾11米私家花園，主人套房與大廳同向，可同享室外優美花園景致。而第8座1及2樓A單位複式大宅，實用面積為2,456方呎，屬五房四套連儲物套及私人升降機大堂間隔，大宅客飯廳空間分明，最長逾11米，最深逾6米，外接露台盡覽寬闊海景。大廳層設有一個套房，方便住戶靈活使用。大宅採用複式設計，上層設4個房間，當中3個為套房，主人套房面積偌大且外接露台，室外海景一覽無遺。大宅設私人升降機大堂，住戶可乘搭升降機進出大宅，直達每一樓層，突顯頂級豪宅氣派。
建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，「ONE STANLEY」 推售至今已售出55伙，總成交金額逾57億元；現時多款戶型現僅餘少量單位或已悉數沽清，當中是次全新加推的同類型花園特色大宅全個項目僅餘2伙。
有機會短期內再度提升內部指引價
鑑於最近市場對美國聯儲局9月加息的預期明顯減弱，加上本港一手樓市百花齊放，吸引了許多富豪買家積極尋找心儀的豪宅，預計今年豪宅樓價可望升幅達15至20%，而 「ONE STANLEY」亦有機會於短期內再度提升內部指引價。
「ONE STANLEY」依山臨海而建，整個項目共提供82伙，當中包括50伙11座4層高臨海低密度特色住宅單位及32幢豪華海景獨立洋房。臨海低密度特色住宅單位提供多種戶型選擇，每款供應稀少。洋房擁覽無際海景及設有私人升降機，另設地下低層及天台，以及連前後花園，部分更提供泳池。