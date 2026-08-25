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出版：2026-Aug-25 18:00
更新：2026-Aug-25 18:00

新葵芳花園受捧！內地生及本地客均「破頂價」租入兩房(多圖)｜二手樓租賃

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新葵芳花園受捧！內地生及本地客均「破頂價」租入兩房(多圖)｜二手樓租賃

暑假期間租賃交投活躍，隨著暑假步入尾聲，不少內地生及本地生加速租樓步伐。新葵芳花園本月累錄13宗租賃成交，最新連錄兩宗租賃成交，當中一個兩房單位以1.88萬元租出，呎租47元，租金及呎租均創出屋苑新高。

中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，新葵芳花園E座高層5室，實用面積約400方呎，兩房間隔，外望市景，內櫳有企理裝修，獲來港入讀專上學院的內地生以1.88萬元承租，並預繳一年租金共22.56萬元，呎租47元，租金及呎租均創出屋苑新高。

據悉，業主於2016年以407萬元購入單位，現可享約5.5厘租金回報。

⇊直擊新葵芳花園E座高層5

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本地客租高層408呎兩房

許偉業指，屋苑亦錄另一宗同價租賃成交，單位為B座高層6室，實用面積約408方呎，兩房間隔，外望市景，新租客為本地大專生，心儀單位企理及景觀開揚，加上屋苑位置方便，即睇即以1.88萬元租入，租金同屬新高，呎租約46.1元。

據悉，業主於2009年以195萬元購入單位，現可享約11.6厘租金回報。

⇊直擊新葵芳花園B座高層6室

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同區單幢物業豐寓已「零租盤」

許偉業稱，受惠內地學生趕搭租樓「尾班車」，新葵芳花園租金推至歷史新高，而內地生更不惜預先支付一年租金承租單位。部分業主就算不願意租予內地生，亦千挑萬選審慎揀客，要租客稍等數日。至於同區單幢物業豐寓更已完全沒有租盤，實例有租客未走，單位已被預留及一看即租。

資料顯示，新葵芳花園位於下葵涌葵義路12-20號，1983年7月入伙，共有5座，提供1,264伙，單位實用面積介乎400至418方呎。屋苑交通便利，鄰近港鐵葵芳站。

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同區單幢物業豐寓已「零租盤」。(代理提供)

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