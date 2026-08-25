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出版：2026-Aug-25 21:45
更新：2026-Aug-26 12:30

內地生趕租樓尾班車 沙田第一城長情業主享85厘超高回報｜租賃市況

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內地生趕租樓尾班車 沙田第一城長情業主享85厘超高回報｜租賃市況

臨近開學季，大專院校周邊租務需求全面爆發，沙田第一城憑藉便利交通及成熟配套，持續吸引內地生搶租。利嘉閣地產沙田-第一城分行首席聯席董事何億儂表示，旗下團隊連環促成多宗沙田第一城的租務成交，其中329座高層H室，單位實用面積約327方呎，兩房間隔。

何億儂指，上址獲內地生經利嘉閣真盤源平台鎖定後即睇即以14,380元承租，並年繳租金共逾17.2萬元，呎租約44元。據悉，業主早於1983年以約20.2852萬元購入單位，現可享約85厘超高租金回報。

何億儂稱，同屋苑547座低層E室，單位實用面積約284方呎，兩房間隔，同樣獲內地生預繳全年共17.28萬元租金，即以1.44萬元承租，呎租約50.7元。據悉，業主於2015年以約400萬元購入單位，現可享約4.3厘租金回報。

5期中層兩房呎租逾52

至於同屬5期的52座中層A室，單位實用面積約284方呎，兩房間隔，獲內地生預繳全年18萬元租金，以1.5萬元租入，呎租約52.8元。據悉，業主於2022年以約526萬元購入單位，現可享約3.4厘回報。

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沙田第一城鄰近多間大學且配套成熟，無論是學生或本地家庭客，均能提供優質及便利的居住體驗，故持續備受各類租客追捧。(資料圖片)

家庭客1.56萬租兩房自住

此外，屋苑亦受家庭客歡迎。沙田第一城219座低層D室，單位實用面積約327方呎，兩房間隔，獲家庭客以1.56萬元租入自住，呎租約47.7元。據悉，業主於2022年以約428萬元購入單位，現可享近4.4厘回報。

何億儂補充，沙田第一城鄰近多間大學且配套成熟，無論是學生或本地家庭客，均能提供優質及便利的居住體驗，故持續備受各類租客追捧。

即睇沙田第一城租盤 (House730)

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