內地生趕租樓尾班車 沙田第一城長情業主享85厘超高回報｜租賃市況

何億儂指，上址獲內地生經利嘉閣真盤源平台鎖定後即睇即以14,380元承租，並年繳租金共逾17.2萬元，呎租約44元。據悉，業主早於1983年以約20.2852萬元購入單位，現可享約85厘超高租金回報。

臨近開學季，大專院校周邊租務需求全面爆發，沙田第一城憑藉便利交通及成熟配套，持續吸引內地生搶租。利嘉閣地產沙田-第一城分行首席聯席董事何億儂表示，旗下團隊連環促成多宗沙田第一城的租務成交，其中3期29座高層H室，單位實用面積約327方呎，兩房間隔。

何億儂稱，同屋苑5期47座低層E室，單位實用面積約284方呎，兩房間隔，同樣獲內地生預繳全年共17.28萬元租金，即以1.44萬元承租，呎租約50.7元。據悉，業主於2015年以約400萬元購入單位，現可享約4.3厘租金回報。

5 期中層兩房呎租逾 52 元

至於同屬5期的52座中層A室，單位實用面積約284方呎，兩房間隔，獲內地生預繳全年18萬元租金，以1.5萬元租入，呎租約52.8元。據悉，業主於2022年以約526萬元購入單位，現可享約3.4厘回報。