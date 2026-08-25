北部都會區｜六大企業奪洪水橋片區 標誌北都正式邁向落地實踐

在國家「十五五」開局之年、香港首個「五年規劃」擘畫之際，中海、招商局、華潤、中旅、京東、信和六大企業組建聯營公司，中標北部都會區首個「片區開發」試點——洪水橋/厦村新發展區片區項目(洪水橋片區開發項目)，以實際行動對香港未來發展投下信心的一票，標誌著北部都會區正式由規劃階段邁向落地實踐。聯營公司表示，在香港邁向「由治及興」新階段，有幸躬逢其盛，深感使命光榮、責任重大，必將不負重托、不辱使命，集合發揮各成員經驗優勢，以結果為導向，全力全速推進項目投資建設，確保善作善成、做一成一，助力香港長期繁榮穩定、「一國兩制」偉大事業行穩致遠。

與香港改革發展同頻共振 北部都會區已正式納入國家「十五五」規劃，即將納入香港首個「五年規劃」。洪水橋片區開發項目作為香港「片區開發」模式首個試點，承載著香港改革與發展的歷史使命。 從改革維度看，北部都會區是香港特區政府完善治理、推動經濟轉型與對接國家「十五五」規劃的重要改革實踐。特首李家超親自領導成立「北都發展委員會」，並表示「樣樣都可以傾」，下設北部區統籌辦事處，政府訂立北都區專屬法例，拆牆鬆綁，簡化行政程式，展現了改革的無比決心。洪水橋片區開發項目是香港特區政府以「產業先行、規劃優先」的全新思維，首次系統整合規劃設計、建設運營、產業導入和社區營造等全鏈條，以「片區綜合開發」的創新實踐，採取「雙信封制」方式招標，突破傳統單宗土地、單一用途的出讓方式，為香港制度體系改革探索新路徑。

從發展維度看，在特區政府「南金融、北創科」發展規劃指引下，洪水橋片區開發項目鄰近興建中的港鐵屯馬綫洪水橋站，將貫徹落實北部都會區集產業發展、優質生活、文化休閒為一體的職住平衡的規劃理念，通過建設現代化物流設施，以創新科技驅動產業升級，積極推動北都區建設為「國際化宜居、宜業、宜遊」的低碳智慧新城，助力提升香港國際物流與商貿樞紐中心地位，助力香港更好地融入及服務國家發展大局。聯營公司預計，整個項目的投資發展涉及約168億港元，帶來逾6,000個就業機會。

與香港經濟民生同向同行 聯營體各股東母公司基本都是世界500強企業及本行業龍頭，擁有紮根香港、深耕香港的深層基因和悠久歷史，在參與城市發展、經濟建設、民生服務保障方面，取得了令人矚目的成績。 踐行初心，紮根香港深。中國海外作為國家改革開放後首批赴港創業的紅籌企業，深耕香港近半個世紀，奠定在工程承建、不動產開發運營、物業服務等領域的行業領先地位。招商局1873年在香港設立分局，至今已逾150年，是香港歷史最悠久的中資企業。華潤前身「聯和行」1938年在香港創立，紮根香港近90年。中旅的前身是1928年成立中國旅行社香港分社，紮根香港近百年。京東在港投資已超350億港元，覆蓋全港18區。信和成立於1971年，作為港資龍頭，紮根香港逾55年，是香港主要地產發展商之一，多年來與政府及社區夥伴緊密合作，推動城市及社區發展。

聚力發展，帶動就業廣。六大企業在港員工人數合計超過3萬人，每日帶動本地就業超過10萬人。致力青年人才培養。中國海外舉辦「STEAM夢想」學習計畫，已在粵港澳大灣區設立6個教育基地、開展30多場活動、惠及1,800多名學生；在香港大學設立工程旗艦課程獎學金。招商局推出「C Me Fly青少年資助計劃」和「全港大學生師友計劃」，還打造了「CM+U壹間嘉寓」學生公寓品牌，精準回應特區政府的「城中學舍計劃」。中旅落地「啟航1331」青年驛站項目，將前檢疫設施改造為青年文化交流空間。京東計畫未來三年提供超10,000個就業崗位，並與香港科技大學合作培養數碼化人才。信和致力培育創科人才，於2018年成立「信和創意研發室」，至今為超過1,000間初創企業提供沙池測試平台。信和透過香港創新基金舉辦「香港創科展」，五屆活動已匯聚超過400間學校、近9,000名師生參與。

勇擔責任，民生服務實。積極落實特區政府工作部署，拓展幸福空間，共承建全港57%的簡約公屋單位，共營運及管理服務全港54%的簡約公屋單位。中國海外依託在管公屋項目，首批建設蘇屋邨、麗瑤邨、高翔邨三個「中海幸福社區」示範點，在新界粉嶺自持物業海聯廣場建設社區客廳，同步建設兩個公益陣地。招商局提供場地並支持建設的深水埗東社區客廳，會員拍卡使用次數超過16萬人次，超額完成特區政府有關服務指標，被《人民日報》形容為劏房住戶“第二個家”。華潤僅用約120天便將土瓜灣閒置養老院舊址改造為全港最大社區客廳，面積近7,000方呎，每年服務達9萬人次。中旅旗下匯聚港中旅、國旅、中旅、中免等眾多知名旅遊品牌，是產業鏈條較全、經營規模較大、品牌價值較高，以旅遊為主業的中央企業。京東物流今年上半年一體化供應鏈客戶數量已近8萬名，全國倉儲網路覆蓋超3,600個倉庫，總管理面積突破3,200萬平方米，加速AI與自動化的規模化應用，提升供應鏈履約效率和客戶體驗。京東今年落地的油麻地學生公寓，亦積極響應國家支持香港建設為國際專上教育樞紐，為鞏固和提升香港國際教育中心地位貢獻力量。信和及黃廷方慈善基金參與「社區客廳試行計劃」首個旗艦項目深水埗社區客廳，以及紅磡、筲箕灣及服務網絡涵蓋區內少數族裔家庭的佐敦社區客廳項目，佔全港社區客廳近四分之一。

持續打造規模化的義工隊伍和常態化服務機制。中國海外登記義工逾7,300人，近兩年累計服務超6萬小時，牽頭「中企愛心修繕聯盟」惠及基層家庭逾1.4萬戶，成立社區應急義工隊，2025年以來參與搶險救災50餘次。招商局「伴你成長·招商同行」項目遴選優秀員工與師生結對交友，幫助香港在校學生瞭解在港央企和國家發展，創辦五年惠及逾6,000名師生。華潤旗下多家駐港企業在「香港義工獎2025」中榮獲近40個獎項，義工人數超6,600人，服務覆蓋全港18區。信和義工於過去一年透過逾300項活動，為超過103,000名來自基層的長者、兒童和青少年，以及超過2,000個家庭提供服務。於香港的義工服務總時數超過250,000小時。在去年底大埔宏福苑發生火災後，信和及黃廷方慈善基金為受影響居民提供及時且實質的援助，包括於旗下酒店提供臨時住宿，以及安排義工協助受影響居民。六大企業為大埔火災合計捐款超9,208萬港元，並提供大量人員和物資。

打造智慧產業與宜居社區新地標 洪水橋片區開發項目以「產業先行、宜居共融、綠色智慧」為核心規劃理念，注入京東黑科技物流與高端綠色設計，打造集現代物流、品質住宅及社區商業於一身的北部都會區新亮點。 構建全場景智慧生活。首創黑科技物流與無人送貨：在「企業及科技園」打造智慧現代物流中心，提前於55個月內營運。引進京東自主研發的「狼族」機器人系列，包括「智狼」貨到人系統、自動分播牆、「異狼」機械臂及「獨狼」無人車；並進一步研究物流無人送貨到戶，樹立智慧園區與物流新標杆。

實現無感零接觸通行：住宅及社區全面導入智慧門禁與智慧停車場系統，實現高效便捷的無感零接觸體驗。 建設AI智慧家居：住宅單位預設AI智慧家居系統，讓居民輕鬆掌握低碳智慧的生活節奏。 營造方便且富文化氣息的商業與社區活動，完美解決區內民生商業活動需求：三個住宅項目將提供合共超過10萬平方呎商業零售面積。打造「科技+文化+宜居」複合型街區，發展智慧零售與無人超市概念，結合豐富的商業配套與在地文化元素。興建藝文步行街與休憩公園，聯營公司將精心興建並為社區提供一個約15萬平方呎休憩公園交給政府管理；配合精心打造的藝文步行街，無縫對接公共休憩空間與全天候活動廊道，為居民提供更廣闊的休憩與文化活動空間。

融入低碳與綠色建築設計：微氣候設計方面，建築佈局全面強調自然通風與最佳日照，降低建築能耗與熱島效應。再生能源與減碳方面，積極引進綠色電力再生能源設施與各項先進減碳技術，回應極致綠色生活。低碳交通方面，屋苑配套全面支援低碳出行，實現電動車充電設施100%全覆蓋。 打造高效率公共配套與大灣區樞紐：聯營公司提前平整土地，承諾於2028年底前完成約4.5公頃科技園用地及政府設施用地的土地平整交還政府，助力政府產業園公司進駐招商，深化大灣區互聯互通。