尖東永安廣場海景寫字樓單位連租約放售 總意向價1.16億｜商廈市況

世邦魏理仕獲業主委任為獨家代理，放售位於九龍尖沙咀東麼地道62號永安廣場海景寫字樓單位，現帶備租約出售，總意向價1.16億元。
是次放售的兩個單位分別為3樓305室及8樓811至814室。3樓305室建築面積約1,749方呎，面向梳士巴利道，飽覽優美維多利亞港海景，意向價為2,800萬元；而8樓811至814室建築面積約5,544方呎，同享部分維港海景，意向價為8,800萬元。兩項物業用途相當多元化，適合診所、美容中心、教育機構及一般辦公室用途。
尖沙咀東部為傳統繁華的商業及零售核心區，區內知名購物中心、五星級酒店及特色餐飲娛樂場所林立，商貿活動向來頻繁。永安廣場地理位置得天獨厚，步程約1分鐘即可直達港鐵尖東站P1出口，坐擁極高交通便利性，一直備受大型企業及專業機構青睞，為設立辦公室的首選。
意向呎價分別約1.58萬至1.6萬
世邦魏理仕資本市場部高級經理李若吾指出，尖東區海景寫字樓單位在市場上罕有放售。是次永安廣場單位的意向呎價分別約1.58萬至1.6萬元水平。相較過往同區或該廈的歷史買入價，現時的意向價已大幅回落，價格極具市場競爭力。加上單位本身帶備優質穩健的租約，為買家提供即時的穩定租金收益，屬極難得的入市時機，預期項目可在短時間內吸引資金關注。