尖東永安廣場海景寫字樓單位連租約放售 總意向價1.16億｜商廈市況

世邦魏理仕獲業主委任為獨家代理，放售位於九龍尖沙咀東麼地道62號永安廣場海景寫字樓單位，現帶備租約出售，總意向價1.16億元。

是次放售的兩個單位分別為3樓305室及8樓811至814室。3樓305室建築面積約1,749方呎，面向梳士巴利道，飽覽優美維多利亞港海景，意向價為2,800萬元；而8樓811至814室建築面積約5,544方呎，同享部分維港海景，意向價為8,800萬元。兩項物業用途相當多元化，適合診所、美容中心、教育機構及一般辦公室用途。

尖沙咀東部為傳統繁華的商業及零售核心區，區內知名購物中心、五星級酒店及特色餐飲娛樂場所林立，商貿活動向來頻繁。永安廣場地理位置得天獨厚，步程約1分鐘即可直達港鐵尖東站P1出口，坐擁極高交通便利性，一直備受大型企業及專業機構青睞，為設立辦公室的首選。