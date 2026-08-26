天水圍Wetland Seasons Bay租盤搶手！飛機師及內地客睇樓後即拍板｜租賃市況

Wetland Seasons Bay新近連錄租賃成交個案。(資料圖片)

利嘉閣地產天水圍-天盛分行高級聯席董事黃肇雯表示，天水圍新市鎮憑藉全新屋苑配套及舒適居住環境，持續吸引航務專才及優質租客青睞；旗下團隊最新連環促成區內半新屋苑Wetland Seasons Bay租賃成交。 黃肇雯指，成交包括第3B座低層B6室，實用面積約300方呎，採一房間隔，望清幽內園景致，以1.2萬元租出，呎租約40元，成交價屬市場合理水平。 黃肇雯透露，新租客為飛機師，經熟客介紹聯繫代理，並透過利嘉閣真盤源平台鎖定上述優質放盤。租客鍾情屋苑樓齡極新、環境寧靜且內園景致優雅，睇樓後感到非常滿意，隨即決定拍板承租單位。對於尋求高品質生活環境及寧靜居住空間的航空業專才而言，此類「新穎配套、環境清靜、開則實用」的新市鎮新盤，將繼續成為市場租務焦點。

據悉，業主於2022年以約546.46萬元一手購入上址，現享約2.6厘租金回報。

代理認為，對於尋求高品質生活環境及寧靜居住空間的航空業專才而言，Wetland Seasons Bay此類「新穎配套、環境清靜、開則實用」的新市鎮新盤，將繼續成為市場租務焦點。(資料圖片)

兩房業主去年入市 現享逾 4 厘回報 另一宗成交為第1期1A座中層C3室，單位實用面積約412方呎，採兩房間隔，望園景，以1.38萬元租出，呎租約33.5元，成交價屬市場合理水平。值得留意的是，業主於2025年以約400萬元購入單位，現享約4.1厘租金回報，回報表現相當不俗。 據了解，新租客為深圳客，並透過利嘉閣真盤源平台鎖定上述優質放盤，看中屋苑交通極為便利、周邊生活配套一應俱全，加上單位開則實用，睇樓後感到非常滿意，遂決定租入單位自住。