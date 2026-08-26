7月樓宇按揭登記按月跌23.1% 中原：結束3個月連升創低位｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年7月登記樓宇按揭合約(不包括樓花) 6,756宗，按月下跌2,029宗或23.1%，結束3個月連升，為3個月低位。中銀承辦的合約有2,088宗，佔30.9%；匯豐1,639宗，佔24.3%；恒生988宗，佔14.6%；渣打621宗，佔9.2%；中國工商銀行(亞洲)224宗，佔3.3%。中銀整體樓按市佔率回落，按月跌4.9個百分點，仍繼續企穩三成以上，並連續22個月居首。匯豐市佔按月微升0.1個百分點，連續17個月排名第二。恒生市佔按月升1.4個百分點，連升4個月共4個百分點，為9個月高位，連續4個月位列第三。另外，今年首7個月登記樓宇按揭合約(不包括樓花)47,398宗，已達2025年全年的76.5%。
第三季二手現樓按揭有望逾8000宗
2026年7月登記二手私人住宅現樓按揭合約2,691宗，按月減少192宗或6.7%。數字雖然回軟，但仍處高位，反映3至4月間樓市氣氛暢旺，二手成交活躍，按揭需求持續。首7個月錄16,403宗，已達2025年全年的78.5%。銀行取態積極，不斷推按揭優惠吸客，第二季二手買賣增多，料推高第三季數字上升至逾8,000宗，將為2021年第四季後的近5年按季新高。不過，近期二手市場拉鋸，交投明顯放緩，預計第四季數字將下調。
首7個月私樓現樓按揭已達上年全年73.8%
2026年7月登記私人住宅現樓按揭4,496宗，按月下跌551宗或10.9%，終止4個月連升，為4個月低位。其中一手市場752宗，二手樓市2,691宗，轉按/現契重按有869宗。一手及二手按揭皆跌，一手更連跌3個月跌破一千宗，而轉按則連升2個月。首7個月私人住宅現樓按揭32,235宗，已達2025年全年的73.8%。
樓花按揭按月大減52.3%
7月登記私人住宅樓花按揭433宗，按月大減475宗或52.3%，為3個月低位。登記量較多的項目，包括首匯、雲向、壹沐1期、瑜意、日出康城13期B海堤灣I等。今年首7個月樓花按揭3,287宗，只及2025年全年的50.6%。
7月登記居屋、夾屋、租置計劃按揭合約2,005宗，按月下跌1,530宗或43.3%，連升2個月後回落。近期馬鞍山綠置居錦柏苑及東涌全新居屋裕興苑陸續入伙，帶動整體資助房屋樓按仍高企逾二千宗水平。惟這兩個屋苑單位數目較早前入伙的元朗新居屋朗天苑及九龍灣綠置居宏緻苑為少，故承辦按揭宗數減少。首7個月數字13,868宗，已達2025年全年的86.5%。