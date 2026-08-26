7月樓宇按揭登記按月跌23.1% 中原：結束3個月連升創低位｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年7月登記樓宇按揭合約(不包括樓花) 6,756宗，按月下跌2,029宗或23.1%，結束3個月連升，為3個月低位。中銀承辦的合約有2,088宗，佔30.9%；匯豐1,639宗，佔24.3%；恒生988宗，佔14.6%；渣打621宗，佔9.2%；中國工商銀行(亞洲)224宗，佔3.3%。中銀整體樓按市佔率回落，按月跌4.9個百分點，仍繼續企穩三成以上，並連續22個月居首。匯豐市佔按月微升0.1個百分點，連續17個月排名第二。恒生市佔按月升1.4個百分點，連升4個月共4個百分點，為9個月高位，連續4個月位列第三。另外，今年首7個月登記樓宇按揭合約(不包括樓花)47,398宗，已達2025年全年的76.5%。

第三季二手現樓按揭有望逾 8000 宗 2026年7月登記二手私人住宅現樓按揭合約2,691宗，按月減少192宗或6.7%。數字雖然回軟，但仍處高位，反映3至4月間樓市氣氛暢旺，二手成交活躍，按揭需求持續。首7個月錄16,403宗，已達2025年全年的78.5%。銀行取態積極，不斷推按揭優惠吸客，第二季二手買賣增多，料推高第三季數字上升至逾8,000宗，將為2021年第四季後的近5年按季新高。不過，近期二手市場拉鋸，交投明顯放緩，預計第四季數字將下調。

首 7 個月私樓現樓按揭已達上年全年 73.8% 2026年7月登記私人住宅現樓按揭4,496宗，按月下跌551宗或10.9%，終止4個月連升，為4個月低位。其中一手市場752宗，二手樓市2,691宗，轉按/現契重按有869宗。一手及二手按揭皆跌，一手更連跌3個月跌破一千宗，而轉按則連升2個月。首7個月私人住宅現樓按揭32,235宗，已達2025年全年的73.8%。

樓花按揭按月大減 52.3% 7月登記私人住宅樓花按揭433宗，按月大減475宗或52.3%，為3個月低位。登記量較多的項目，包括首匯、雲向、壹沐1期、瑜意、日出康城13期B海堤灣I等。今年首7個月樓花按揭3,287宗，只及2025年全年的50.6%。