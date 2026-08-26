觀塘偉業街全幢酒店招標放售 鄧成波家族去年蝕逾4億售予債主

物業樓高31層，每間客房面積約200至400方呎不等。物業設有完善配套設施及公共空間，包括商舖、大堂、餐廳、停車場、平台及後勤區域。物業坐擁東九龍海濱開揚景觀，樓層規劃完善，具備即時營運條件，同時兼備重組及轉型學生宿舍的發展潛力。

第一太平戴維斯(香港)獲委任為獨家代理公開招標出售九龍偉業街163號全幢酒店，總樓面面積241,686方呎，提供598間客房，為東九龍區內罕有大型全幢酒店項目。據悉，物業原由舖王鄧成波家族持有，於去年1月以18.7億元出售予債主南洋商業銀行，持貨8年帳面虧蝕4.3億元或18.7%。如今相隔約一年多放售，而公開招標截止日期為今年10月15日(星期四)正午12時。

具備改裝條件及發展彈性

第一太平戴維斯投資部董事總經理袁志光表示，物業屬東九龍區內罕有的大型全幢酒店項目，擁有598間客房及靈活多元的房間配置，具備相當高的用途靈活性。近年香港積極發展成為國際教育樞紐，非本地學生人數持續增長，帶動學生住宿需求顯著上升，而市場上適合作學生宿舍的大型優質資產供應絕無僅有。

袁志光稱，是次放售物業具備優越的改裝條件及發展彈性，可為投資者提供轉型為學生住宿項目的龐大機遇。加上物業位處東九龍核心地段，交通便利，周邊商業及生活配套完善，相信將吸引酒店營運商、學生住宿營運商、基金及機構投資者的廣泛關注。