叡璟I 周六次輪開賣 最平529萬 周四截票

華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟I」挾全港首輪新盤收票王之勢，落實於周六進行次輪銷售170伙，當中價單發售133伙，扣除最高16%折扣，折實價由539.5萬元起，折實呎價由17,236元起；另有37伙以招標形式推售。項目將於周四下午1時截票，暫收逾4.9萬票，超額認購逾367倍，勢挑戰新盤收票最高紀錄。
華潤置地(海外)董事總經理施偉賢表示，「叡璟I」價單發售單位涵蓋47伙一房、61伙兩房及25伙三房，實用面積304至672方呎。扣除最高16%折扣後，折實價539.5萬至1,337.8萬元，折實呎價17,236至22,370元。至於招標推售單位則包括33伙三房及4伙平台特色單位。
入場為313呎一房
華潤置地(海外)銷售及市場營銷總監孔建指，今輪銷售最低售價及呎價單位為3(3B)座5樓B室，一房(開放式廚房)間隔，實用面積313方呎，折實價539.5萬元，呎價17,236元。兩房(開放式廚房)戶型最低售價為3(3A)座5樓B室，實用面積448方呎，折實價798.6萬元，呎價17,826元。
大手組最多可買4伙
華潤置地(海外)銷售及市場營銷副總監岑菲菲稱，次輪銷售將分為A組及B組揀樓，A組提供57伙，買家最多可買2至4伙，當中須買最少及不多於1伙三房戶，以及必須揀選最少1伙一房戶。B組提供76伙，B1組客人為華潤集團員工及其直系親屬，最多可買1伙（B1組上限15個）；B2組客人最多可買1至2伙。
勢挑戰歷來「新盤票王」寶座
「叡璟I」首輪錄47,101票，創下本港新盤首輪銷售收票紀錄。以票數計算，亦僅次於新鴻基地產(016)西沙「SIERRA SEA」2A期次輪銷售所錄49,257票。「叡璟I」現累收逾4.9萬票，勢挑戰歷來「新盤票王」寶座。