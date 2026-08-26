叡璟I 周六次輪開賣 最平529萬 周四截票

華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟I」挾全港首輪新盤收票王之勢，落實於周六進行次輪銷售170伙，當中價單發售133伙，扣除最高16%折扣，折實價由539.5萬元起，折實呎價由17,236元起；另有37伙以招標形式推售。項目將於周四下午1時截票，暫收逾4.9萬票，超額認購逾367倍，勢挑戰新盤收票最高紀錄。

華潤置地(海外)董事總經理施偉賢表示，「叡璟I」價單發售單位涵蓋47伙一房、61伙兩房及25伙三房，實用面積304至672方呎。扣除最高16%折扣後，折實價539.5萬至1,337.8萬元，折實呎價17,236至22,370元。至於招標推售單位則包括33伙三房及4伙平台特色單位。