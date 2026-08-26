新地旺角MOKO新世紀廣場上半年營業額增逾20%｜商場動態

新鴻基地產(016)旗下旺角商場MOKO新世紀廣場今年暑假迎來消費動能全面釋放，透過積極推進租務升級及實施靈活推廣策略，成功帶動消費結構轉型。今年上半年，多家超人氣連鎖品牌及殿堂級食府相繼落戶MOKO，成功將單純的「買賣」轉化為「娛樂與消閒」一體化的旅程，點燃「體驗式零售」新引擎。配合全新打造的「夏日餓底茶室」全方位消暑體驗，以及針對「夜經濟」的策略性調配，上半年商場車流及人流分別按年上升近20%及10%，營業額錄得逾20%增長，商戶品牌組合與客群結構同步升級。

新地代理租務部副總經理(租務)李德興表示，2026年本港零售市場持續受惠於盛事經濟、鐵路網絡完善及訪港旅客復甦。MOKO坐擁連接港鐵旺角東站黃金TOD優勢，貫通東鐵綫、屯馬綫網絡，兩站直達會展站，可高效承接香港會議展覽中心盛事客流及紅館娛樂活動人流。受惠於「盛事經濟+鐵路客流」雙引擎支撐，未來將持續引進獨家首店及體驗型品牌，同時透過節日大型企劃、夜經濟營銷、跨區客流聯動，持續提升商場吸引性及競爭力，穩固旺角東核心商業地位，把握全年零售復甦行情。

今年上半年MOKO以「強化體驗屬性、優化品牌組合、差異化區域競爭」為租務核心策略，MOKO上半年陸續迎來旗艦級餐飲、獨家首店、潮流零售及互動娛樂品牌等多家話題新店進駐。其中包括中菜品牌美心皇宮、全港首間官方常設店「CHIIKAWA SHOP in HONG KONG」、潮流健身及運動服裝品牌 HDEX、日本知名生活雜貨品牌LOFT等。

下半年引入更多話題品牌及體驗元素 承接上半年租務升級的良好勢頭，MOKO 將於下半年持續以首店經濟、人氣 IP、特色餐飲及體驗型零售為主要招商方向，進一步完善商場的品牌梯隊及消費場景。其中，受港人熱捧的文青品味 Cafe Beans 荳子Café將於9月開幕，完善全天候輕餐、下午茶及休閒消費配套，覆蓋本地年輕客、上班族及旅客的多元需求。人氣角色品牌 LINE FRIENDS 亦將於今年10月開幕，為場內 IP 及潮玩品牌組合再添亮點。商場亦正積極洽談更多具市場號召力的餐飲、潮流零售及生活品牌，相關新租戶詳情將適時公布。

李德興稱，透過持續引入具差異化的商戶及優化業態布局，MOKO 致力延長顧客逗留時間、擴闊本地年輕客、上班族及旅客等客源基礎，並提升整體消費轉化及商場長遠競爭力，鞏固其作為旺角東核心消費地標的定位。