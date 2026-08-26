北部都會區｜6大企業奪洪水橋片區 中原陳忠浩 : 北都未來充滿活力與優勢 潛力不容忽視

北部都會區首個「片區開發」項目洪水橋片區日前正式批出，由中國海外、招商局置地、華潤置地（海外）、中旅投資、京東及信置六大企業聯手以10.3億港元中標。項目總面積近11公頃，發展規模大，預計總投資額約168億港元，致力建設一個集智慧物流產業、住宅、商業及社區設施配套的片區項目，預計可提供逾6,000個就業職位與逾3,000伙住宅單位。

中原地產新界西高級資深營業董事陳忠浩表示，洪水橋片區作為北部都會區首個「片區開發」項目，由六家內地及香港龍頭企業的「超級組合」投得，見證北都從規劃到正式落地，亦為北都的發展創下亮麗開局。是次片區發展方式亦突破傳統，由發展商各自買地建屋的發展模式，邁進「商業+生活+發展」的「大都會」多元發展，預期為香港帶來前所未見的巨大經濟效益。北都未來的升值爆發力，肯定跑贏過往任何一個發展區。