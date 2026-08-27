尖沙咀廣東道122四全層放售 單層意向價2885萬元起｜商廈市況

受惠於各項大型盛事及暑期旺季，訪港旅客人次維持平穩向上，據旅發局最新數據指出，本港7月份共錄得約450萬人次訪港，當中約360萬人次為內地旅客，按年同告上升約3%。有業主趁勢放售旗下廣東道多層全層物業，並以分層形式推售，意向價約2,885萬元起，意向呎價約1.52萬至1.58萬元不等。

中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事李世基表示，是次放售項目位於尖沙咀廣東道122號共4層樓面，項目命名為廣東道122，涉及放售樓層包括11、12、15及16樓全層，每層面積約1,898方呎。當中11及12樓全層的意向呎價約15,200元，各層涉及叫價約2,885萬元；而15及16樓業主每呎叫價約15,800元，單層意向價約2,998.8萬元，將以「現狀」、部分交吉及部分連租約形式出售。