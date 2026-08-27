尖沙咀廣東道122四全層放售 單層意向價2885萬元起｜商廈市況

受惠於各項大型盛事及暑期旺季，訪港旅客人次維持平穩向上，據旅發局最新數據指出，本港7月份共錄得約450萬人次訪港，當中約360萬人次為內地旅客，按年同告上升約3%。有業主趁勢放售旗下廣東道多層全層物業，並以分層形式推售，意向價約2,885萬元起，意向呎價約1.52萬至1.58萬元不等。
中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事李世基表示，是次放售項目位於尖沙咀廣東道122號共4層樓面，項目命名為廣東道122，涉及放售樓層包括11、12、15及16樓全層，每層面積約1,898方呎。當中11及12樓全層的意向呎價約15,200元，各層涉及叫價約2,885萬元；而15及16樓業主每呎叫價約15,800元，單層意向價約2,998.8萬元，將以「現狀」、部分交吉及部分連租約形式出售。
李世基續稱，是次放售項目地理位置優越，位處高鐵站往廣東道名店街的頭段必經位置，距離港鐵尖沙咀站僅約5分鐘步程，前往西九文化區及高鐵站亦僅需數分鐘車程，交通便利。此外，該廈周邊匯聚各大國際知名品牌，包括：Apple Store、Armani、Hermes等，同時正對皇家太平洋酒店及太子酒店等特色地標酒店，為區內消費人流集中地，亦能夠吸納中港兩地的高端消費客群。
此外，李世基指出，全層單位四正實用，無柱位阻擋，實用率逾七成，加上約3.15米特高樓底，方便用戶靈活佈局。物業外牆採弧形玻璃幕牆設計，採光度極佳，景緻開揚，可飽覽九龍公園綠化園林及尖沙咀都會景緻。同時，每層配備獨立洗手間，大廈亦設有2部載客升降機，無論作為高端醫療診所、美容中心、特色餐飲或企業總部辦公室均相當合適。李氏補充，由於該廈位處黃金地段，商户承租力普遍較強，租戶行業多為服務性行業為主，且承租多年，租金回報相對穩定可觀。
李世基分析，廣東道以名店林立見稱，享譽全球知名購物街道之一，深受本地消費者及訪港旅客歡迎，人流澎湃及消費力強勁，為是次物業帶來保值及升值潛力。此外，廣東道業主向來惜售，市場放盤甚為矜罕，是次放售機會難得。李氏認為，是次放售物業位處尖沙咀廣東道核心地段，但業主叫價克制，全層單位意向價由約2,885萬至2,998.8萬元不等，加上部分樓層租金回報穩定，預料將獲得大量用家及長線投資者垂青。