ONE STANLEY逾2.49億沽3號洋房 項目今年第3宗逾2億成交個案｜赤柱豪宅

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」銷情熾熱，成交再創新高。位於最前排「ASTA AVENUE」的臨海3號洋房，剛透過招標形式以成交價逾2.49億元售出，實用呎價高達約53,137元，成為項目今年第3宗逾兩億元成交個案。 3號洋房實用面積為4,689方呎，屬四房四套連書房套、工人房、工作間、3儲物房、家庭室、前後花園連私人泳池及天台間隔，地下大廳層採高樓底設計，層與層之間高度達4.5米，氣度非凡。客飯廳空間分明，大廳長約12.2米，最闊約5.1米，空間分明，外接特大落地玻璃趟門連接花園及私人泳池，花園面積達1,624平方呎，可享無遮擋壯麗海景，住戶可在私家泳池內一邊享受壯麗海景一邊暢泳，同時又可舉辦池畔派對，豪宅氣派盡現。洋房嚴選頂級家電配備，廚房選用意大利皇室御用櫥櫃品牌「Officine Gullo」、美國頂級冰箱品牌「SUB ZERO」雪櫃，以及德國頂級家電品牌「GAGGENAU」之廚房設備，打造出貴族生活品味。

大宅設有私人升降機直達每一樓層，上層為寢區樓層，一樓設有3個套房及家庭室，所有套房均享有全海景，景致開闊。而二樓則為主人套房及書房套，主人套房空間寬裕，內設主人浴室及衣帽間，外接露台，室外美景一覽無遺。主人浴室與睡房同向，住戶可一邊浸浴同時欣賞壯闊海景，浴室採五件套設計，配備雙洗滌盆、坐廁、浴缸及淋浴間，更設有美國著名品牌「Raychem」之地暖系統及丹麥衛浴潔具品牌「Vola」毛巾暖架；而位於同層之書房亦設有浴室，配備貼心周到。天台面積達1,045方呎，方正實用，盡享背山面海的寫意生活。

本地低調富豪買家鍾情南區豪宅地段 新買家為低調本地富豪，鍾情項目位處南區豪宅地段供應罕有，加上項目為區內罕有全新一手大型項目，同時更設屋苑式尊屬會所，看好項目具備長線投資價值，故採用120天即供付款計劃，購入上址自用。 建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目屬低密度臨海豪宅供應，具備難以複製的地段及景觀優勢，加上項目位於港島南赤柱傳統豪宅地段，區內全新低密度大型豪宅項目及獨立洋房供應極為稀缺，而擁有私人升降機的獨立洋房更是難得，故此成為買家搶購對象。

「ONE STANLEY」集多項優勢於一身，持續吸引不少本港富豪、內地及海外人士參觀，項目至今已售出 56伙，總成交金額逾59億元。連同上述成交，本年項目已錄得11宗屬逾億元大額成交個案，更有3宗成交金額逾兩億元，該3宗成交全屬位於項目最前排的臨海洋房，成績令人鼓舞。本月份已暫錄得6宗成交，包括2座洋房及4個特色大宅，單月套現逾5.44億元，銷情熾熱，隨著不同間隔及戶型陸續被承接，項目可供出售之單位越來越稀缺，以剛成交之3號洋房為例，同類型洋房現時僅餘下2座，供應珍罕。而項目價值和吸引力也隨之上升，預計今年豪宅樓價升幅15%至20%，因此集團決定短期內調高內部指引價。