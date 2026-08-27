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出版：2026-Aug-27 09:00
更新：2026-Aug-27 09:00

7月「居二」市場買賣按月跌25% 利嘉閣：額量齊跌 成交量創31個月新低｜樓市數據

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7月「居二」市場買賣按月跌25% 利嘉閣：額量齊跌 成交量創31個月新低｜樓市數據

7月居屋第二市場中以筲箕灣東旭苑一個未補地價高層單位的售價最高，以738萬元轉手。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，7月「居二」市場走勢跟隨大市進一步調整回氣，而上月出爐的「白居二」合資格中籤者尚待房委會第四季發出准買證，令居二市場的購買力難以補充。綜合香港房屋委員會及房屋署網頁最新數據，七月份全港共錄144宗居屋第二市場買賣個案（按簽署臨時買賣合約的成交為準），較六月份的192宗按月跌25%，根據紀錄亦為近31個月以來最低的成交量。而七月成交總值為6.15億元，較前月8.43億元跌27%，亦為近29個月最少。

7月「居二」市場買賣按月跌25% 利嘉閣：額量齊跌 成交量創31個月新低｜樓市數據

7月未補價居屋平均售價426.8

售價方面，七月份每宗居屋第二市場買賣平均作價約426.8萬元，較六月份的439.3萬元按月跌2.8%，為4個月新低。另一方面，七月份居屋第二市場中仍不乏矚目成交個案，當中以筲箕灣東旭苑一個未補地價高層單位的售價最高，實用面積約650方呎，以738萬元轉手，呎價約11,354元；若以呎價計算，則是啟德啟朗苑一個中層單位最高，該單位實用面積約471方呎，「居二」成交價為678萬元，呎價高達14,395元。

7月「居二」市場買賣按月跌25% 利嘉閣：額量齊跌 成交量創31個月新低｜樓市數據

7月居屋第二市場中仍不乏矚目成交個案，啟德啟朗苑一個中層單位最高，該單位實用面積約471方呎，成交價為678萬元，呎價高達14,395元。

6個組別交投量按月全數下跌

按物業價值劃分，七月全數6個組別交投量按月錄得下跌，其中價值500600萬元以內組別登記量跌幅最大，約47%，僅錄19宗；價值200萬元以內組別登記量僅錄2宗，按月跌幅達33%；價值600萬元或以上組別登記量跌32%，上月錄15宗登記。而上月交投最活躍的為價值400500萬元以內組別的未補價居屋單位，錄得49宗成交，比前月減少約16%

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絕大多數居二屋苑成交量少於5

若按屋苑劃分，七月份絕大多數居二屋苑成交量少於5宗，僅有粉嶺山麗苑錄5宗買賣，為期內最多，按月升67%；香港仔雅濤閣、將軍澳廣明苑、牛頭角彩興苑及鑽石山啟鑽苑上月同錄4宗成交，同為上月亞軍，按月分別升33%33%、三倍，而啟鑽苑前月則沒有成交。值得一提的是，上月有不少稀客屋苑上榜，馬鞍山錦泰苑、荃灣尚翠苑、葵涌葵俊苑、長沙灣凱樂苑及粉嶺嘉盛苑上月同錄3成交；其中錦泰苑成交量較前月少25%，尚翠苑及葵俊苑成交量按月均升五成。上述表現佔優的屋苑當中，雅濤閣上月成交總額涉資約2,306.8萬元，成為該月居屋第二市場交投涉資最高的屋苑；而彩興苑上月成交總額亦錄得逾2.5倍的升幅，涉資約1,755.0萬元。

7月「居二」市場買賣按月跌25% 利嘉閣：額量齊跌 成交量創31個月新低｜樓市數據

7月絕大多數居二屋苑成交量少於5宗，僅有粉嶺山麗苑錄5宗買賣，為期內最多，按月升67%。

8月料成交量一百餘宗極低位徘徊

陳海潮表示，「綠置居2025」計劃於8月下旬進行揀樓，並提供逾1,000伙一手及租置計劃回收單位供中籤者選購，部分二手居屋購買力被鎖起。估計本月「居二」成交量將延續於一百餘宗的極低位徘徊，相信需待大市恢復、及第四季「白居二」准買證發出後才有購買力支撐成交量重上三百宗以上的高位。

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