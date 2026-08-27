7月「居二」市場買賣按月跌25% 利嘉閣：額量齊跌 成交量創31個月新低｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，7月「居二」市場走勢跟隨大市進一步調整回氣，而上月出爐的「白居二」合資格中籤者尚待房委會第四季發出准買證，令居二市場的購買力難以補充。綜合香港房屋委員會及房屋署網頁最新數據，七月份全港共錄144宗居屋第二市場買賣個案（按簽署臨時買賣合約的成交為準），較六月份的192宗按月跌25%，根據紀錄亦為近31個月以來最低的成交量。而七月成交總值為6.15億元，較前月8.43億元跌27%，亦為近29個月最少。

7月未補價居屋平均售價 426.8 萬 售價方面，七月份每宗居屋第二市場買賣平均作價約426.8萬元，較六月份的439.3萬元按月跌2.8%，為4個月新低。另一方面，七月份居屋第二市場中仍不乏矚目成交個案，當中以筲箕灣東旭苑一個未補地價高層單位的售價最高，實用面積約650方呎，以738萬元轉手，呎價約11,354元；若以呎價計算，則是啟德啟朗苑一個中層單位最高，該單位實用面積約471方呎，「居二」成交價為678萬元，呎價高達14,395元。

6 個組別交投量按月全數下跌 按物業價值劃分，七月全數6個組別交投量按月錄得下跌，其中價值500至600萬元以內組別登記量跌幅最大，約47%，僅錄19宗；價值200萬元以內組別登記量僅錄2宗，按月跌幅達33%；價值600萬元或以上組別登記量跌32%，上月錄15宗登記。而上月交投最活躍的為價值400至500萬元以內組別的未補價居屋單位，錄得49宗成交，比前月減少約16%。

絕大多數居二屋苑成交量少於 5 宗 若按屋苑劃分，七月份絕大多數居二屋苑成交量少於5宗，僅有粉嶺山麗苑錄5宗買賣，為期內最多，按月升67%；香港仔雅濤閣、將軍澳廣明苑、牛頭角彩興苑及鑽石山啟鑽苑上月同錄4宗成交，同為上月亞軍，按月分別升33%、33%、三倍，而啟鑽苑前月則沒有成交。值得一提的是，上月有不少稀客屋苑上榜，馬鞍山錦泰苑、荃灣尚翠苑、葵涌葵俊苑、長沙灣凱樂苑及粉嶺嘉盛苑上月同錄3成交；其中錦泰苑成交量較前月少25%，尚翠苑及葵俊苑成交量按月均升五成。上述表現佔優的屋苑當中，雅濤閣上月成交總額涉資約2,306.8萬元，成為該月居屋第二市場交投涉資最高的屋苑；而彩興苑上月成交總額亦錄得逾2.5倍的升幅，涉資約1,755.0萬元。