洗衣吸色紙原理｜3大使用原則保護洗衣機 前置式風險較高

洗衫時將深色與淺色衣物分開處理，往往耗費時間與水電。為了追求高效，節省分批洗衫的時間，近年坊間流行使用「吸色紙」（又稱防染色洗衣紙），標榜只需在洗衫時放入一兩張，即可安心將不同顏色的衣服一機混合清洗。這種看似方便的洗衣輔助品，運作機制為何？如果使用不當，又可能對家電設備造成甚麼隱患？

防染色洗衣紙原理

吸色紙能夠避免衣物交叉污染，關鍵在於其載體上經過特殊處理的化學成分——「聚季銨鹽」（Polyquaternium）。

在洗衣過程中，染色穩定度較低的水溶性染料（如活性染料或直接染料）會在水溫與水流沖刷下脫落，形成帶負電荷的游離色素分子。吸色紙所含的聚季銨鹽結構具備強烈的正電荷特性，當兩者在水中接觸時，會透過正負電荷相互吸引的原理，快速捕捉並牢牢鎖住這些游離染料，防止色素再次沉積到其他淺色纖維上。