洗衣吸色紙原理｜3大使用原則保護洗衣機 前置式風險較高

洗衫時將深色與淺色衣物分開處理，往往耗費時間與水電。為了追求高效，節省分批洗衫的時間，近年坊間流行使用「吸色紙」（又稱防染色洗衣紙），標榜只需在洗衫時放入一兩張，即可安心將不同顏色的衣服一機混合清洗。這種看似方便的洗衣輔助品，運作機制為何？如果使用不當，又可能對家電設備造成甚麼隱患？
防染色洗衣紙原理
吸色紙能夠避免衣物交叉污染，關鍵在於其載體上經過特殊處理的化學成分——「聚季銨鹽」（Polyquaternium）。
在洗衣過程中，染色穩定度較低的水溶性染料（如活性染料或直接染料）會在水溫與水流沖刷下脫落，形成帶負電荷的游離色素分子。吸色紙所含的聚季銨鹽結構具備強烈的正電荷特性，當兩者在水中接觸時，會透過正負電荷相互吸引的原理，快速捕捉並牢牢鎖住這些游離染料，防止色素再次沉積到其他淺色纖維上。
防染色洗衣紙重用或會適得其反？
部分使用者基於環保或節約心態，會嘗試將使用過的吸色紙晾乾重用，這在化學原理上極不可行。
吸色紙屬於單次使用的消耗品。其布面上的化學官能基團數量固定，當紙張吸滿色素並顯著變色時，代表其電荷吸附位置已完全達至飽和。飽和後的吸色紙不僅無法繼續捕捉新的游離染料，更可能在後續清洗過程中，因水流劇烈震盪或洗滌劑的鹼性環境，將已鎖定的色素釋放回水中，導致原本乾淨的衣物遭受二次染色的風險。
錯誤使用的潛在風險
除了化學層面的考量，吸色紙的物理形態對洗衣機的運作環境亦構成挑戰，特別是在前置式 (滾筒式) 洗衣機中尤為明顯。
前置式洗衣機的滾筒與外桶之間存在一定的機械縫隙，且設有橡膠門封圈。由於吸色紙質地極薄且重量極輕，在高速旋轉與強勁排水過程中，極易隨水流被吸入門封圈邊緣或滾筒罅隙中。當紙張進入機身內部，容易滯留在以下位置：
排水過濾器 (排渣口)：阻擋水流，導致機械顯示故障代碼並停止運作。
排水泵葉輪：紙張纖維纏繞葉輪，可能引致摩打過熱燒毀。
去水軟管曲折處：多張紙張積累後會吸收雜質與棉絮，形成堅固的堵塞物，引發機身倒灌或積水。
相比之下，上置式 (葉輪式) 洗衣機雖然罅隙較少，但若紙張吸入底部轉盤下方，同樣會增加軸承磨損。
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使用吸色紙的3大原則
要發揮吸色紙的便利性，同時保護家中的洗衣機，建議在日常使用時遵循以下維護法則：
核對數量：投入衣物時記錄使用的吸色紙張數，清洗完畢後務必清點相符數量後才丟棄。一旦發現數量不符，應即時檢查橡膠封圈或排渣口，切勿掉以輕心。
配合細網洗衣袋使用：將吸色紙放入網目密實的網狀洗衣袋內，再一併放入滾筒。此方法完全不影響水流與化學吸附作用，同時能百分之百防止紙張因高速離心力甩入機身縫隙。
評估布料特性並合理分類：吸色紙的吸附容量有限，對於全新深色牛仔褲、羊毛或易嚴重褪色的天然纖維衣物，最穩妥的做法仍是回歸基礎，將深淺色衣物分開清洗，從源頭降低風險。