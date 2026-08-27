叡璟I次輪錄逾5.3萬票 榮登新盤歷來收票王寶座｜西南九龍新盤

焦點市區全新盤市場反應熾熱，華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟I」將於本周六(29日)進行次輪銷售170伙，今日(27日)下午1時已截票，華潤置地(海外)董事總經理施偉賢表示，初步統計錄得逾5.3萬票，以價單發售133伙計算，超額認購逾397倍，創下本港新盤歷來收票最多紀錄。

「叡璟I」價單發售單位包括47伙一房、61伙兩房及25伙三房一套，實用面積介乎304至672方呎。扣除最高16%折扣後，單位折實售價由539.5萬至1,337.8萬元，折實呎價介乎17,236元至22,370元。

展銷廳兒童區域展示區以戶外「探險樹屋」為設計藍本

華潤置地(海外)銷售及市場營銷總監孔建稱，「叡璟I」住客會所CLUB STERLING及園林面積逾17萬方呎，涵蓋超過40多項設施，佔地共四層。其中設逾8,300方呎的室內外多元兒童遊樂園，由遊樂設施設計專家精心規劃室內兒童天地，以「探險樹屋」設計靈感將自然生態與創意體驗巧妙融合。展銷廳兒童區域的展示區，正是以戶外「探險樹屋」為設計藍本，另特意於展銷廳現場打造了打卡熱點如波波池，營造玩樂氛圍。