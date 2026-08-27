叡璟I次輪錄逾5.3萬票 榮登新盤歷來收票王寶座｜西南九龍新盤

焦點市區全新盤市場反應熾熱，華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟I」將於本周六(29日)進行次輪銷售170伙，今日(27日)下午1時已截票，華潤置地(海外)董事總經理施偉賢表示，初步統計錄得逾5.3萬票，以價單發售133伙計算，超額認購逾397倍，創下本港新盤歷來收票最多紀錄。
票源分布方面，施偉賢透露，大手客佔約20%、本區分支家庭佔約30%、換樓客佔約20%、內地客、國際專才、以及海歸派佔約30%。他說，對項目次輪銷售相當有信心，會繼續視乎市場反應作加推單位安排。
「叡璟I」價單發售單位包括47伙一房、61伙兩房及25伙三房一套，實用面積介乎304至672方呎。扣除最高16%折扣後，單位折實售價由539.5萬至1,337.8萬元，折實呎價介乎17,236元至22,370元。
展銷廳兒童區域展示區以戶外「探險樹屋」為設計藍本
華潤置地(海外)銷售及市場營銷總監孔建稱，「叡璟I」住客會所CLUB STERLING及園林面積逾17萬方呎，涵蓋超過40多項設施，佔地共四層。其中設逾8,300方呎的室內外多元兒童遊樂園，由遊樂設施設計專家精心規劃室內兒童天地，以「探險樹屋」設計靈感將自然生態與創意體驗巧妙融合。展銷廳兒童區域的展示區，正是以戶外「探險樹屋」為設計藍本，另特意於展銷廳現場打造了打卡熱點如波波池，營造玩樂氛圍。
區內分支家庭及換樓客佔票源約五成
華潤置地(海外)銷售及市場營銷副總監岑菲菲指，「叡璟I」本區分支家庭以及換樓客佔票源大約50%，客人選擇項目原因包括鍾情項目鄰近多間受歡迎的知名幼稚園及中小學，優質教育資源近在咫尺，締造理想的成長與求學環境，適合子女成長。此外，項目住客會所CLUB STERLING更設有別出心裁的露營區，讓住戶在繁忙都市生活中，既能擁有一片寧靜天地，亦能與家人共度溫馨親子時光。
「叡璟I」由第3A座及第3B座組成，提供507伙，單位戶型涵蓋一至三房一套，另設平台及頂層特色戶，實用面積由267至680方呎；當中主打一房及兩房戶，合共佔逾六成。項目住宅停車位設於地庫1樓及2樓，提供合共491個停車位，預計關鍵日期為2028年11月25日。